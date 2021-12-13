Партия «Единая Россия» поддержала законопроект о QR-кодах в общественных местах при условии его глубокой доработки. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщил руководитель фракции в Госдуме Владимир Васильев.

Васильев отметил, что законопроект по транспорту будет дорабатываться с учетом того, что «у нас очень большая страна».

По его словам, «ЕР» намерена вместе с правительством РФ доработать законопроект о QR-кодах в общественных местах ко II чтению.

Ранее в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова, представляя законопроект по введению QR-кодов о вакцинации от коронавируса, подчеркнула, что речь в данном законопроекте не идет ни о никаких ограничениях прав граждан. По ее словам, законопроект направлен на то, чтобы в условиях эпидемиологического подъема сохранить функционирование всех систем.

Ранее, в понедельник, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что законопроект о введении QR-кодов о вакцинации против COVID-19 или наличии антител к инфекции на поездах дальнего следования и авиарейсах нельзя принимать в спешке, поэтому работа над ним продолжается. По его словам, «вопросов по-прежнему много».

В этот же день председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о снятии с рассмотрения проекта о QR-кодах на транспорте. По его словам, это «результат диалога Государственной думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан».

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Новость дополняется