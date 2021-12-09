Путин назвал рамочным характер законопроекта о QR-кодах

Законопроект о QR-кодах в общественных местах и на некоторых видах транспорта носит рамочный характер и должен быть проработан, в том числе с регионами. Об этом 9 декабря заявил президент РФ Владимир Путин.

«В значительной степени [проект] закона носит рамочный характер, в этом смысле, конечно, должен быть проработан еще дополнительно и на местах, в регионах Российской Федерации. Регионам мы передали значительной объём полномочий для принятия окончательных решений. Исхожу из того, что вместе с вами, вместе с профессиональным сообществом найдём решение, гарантирующее права всех граждан. Будем над этим самым внимательным образом работать и никаких опрометчивых решений постараемся не допустить», — сказал он на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Глава государства также отметил, что все процедуры, касающиеся сертификатов о вакцинации от коронавируса, не должны создавать лишних проблем.

«Здесь, конечно, мы должны действовать очень аккуратно, взвешенно, понимать, что происходит, вся процедура должна быть предельно понятной и прозрачной, не создавать дополнительных проблем для людей», — сказал президент.

«Что касается сертификатов и вакцинации [от ковида], они являются всего лишь средством подтверждения прививки», — указал Путин, подчеркнув, что «по этому пути идут практически все страны, все страны без исключения, которые имеют возможность прививать своих граждан».