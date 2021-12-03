Белоруссия анонсировала принятие санкций против Запада

Белоруссия в ближайшие дни примет пакет ответных экономических санкций против Запада. Об этом 3 декабря заявил журналистам премьер-министр страны Роман Головченко.

«Мы подготовили и в ближайшие дни введем пакет ответных мер экономического реагирования на те ограничительные действия, которые приняты в отношении нашей страны», — цитирует его «БелТА».

Головченко анонсировал санкции после совещания, проведенного президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В ходе него белорусский лидер поручил правительству предпринять меры, чтобы граждане не почувствовали санкций.

Ранее в пятницу МИД Белоруссии назвал незаконными новые санкции США, Канады и Великобритании в отношении белорусских должностных лиц и компаний. Выходом из сложившейся ситуации остается равноправный диалог и сотрудничество, отметили в Минске.

2 декабря глава МИД Белоруссии Владимир Макей отметил, что Минск поприветствует любые честные шаги, способствующие снижению напряженности и восстановлению взаимного доверия в Европе.

Под санкции ЕС, объявленные 2 декабря, попали белорусский национальный авиаперевозчик «Белавиа», а также сирийская авиакомпания Cham Wings, обвиненные ЕС в транспортировке мигрантов из стран Ближнего Востока в Белоруссию. Санкционный пакет стал пятым по счету.

В санкционный список США вошли 10 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна. В частности, санкции затронули Белорусскую калийную компанию, «Трансавиаэкспорт», «Славкалий» и «Белтехэкспорт», а также авиакомпанию «Белавиа».

Также указанные страны обнародовали совместное заявление с призывом к властям Белоруссии прекратить «организацию незаконной миграции» через границы ЕС.

Белорусский МИД пообещал принять жесткие, но адекватные ответные меры. В министерстве подчеркнули, что санкции ЕС направлены на уничтожение республики как суверенного, экономически успешного государства.