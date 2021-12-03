Минск назвал незаконными санкции США, Канады и Великобритании

Новые санкции США, Канады и Великобритании в отношении белорусских должностных лиц и компаний, принятые 2 декабря, незаконны. Об этом 3 декабря говорится в заявлении МИД Белоруссии, опубликованном на сайте ведомства.

По мнению Минска, санкции демонстрирует цинизм и двуличие «демократизаторов в своих тщетных усилиях поставить на колени неугодные им страны и народы». Аргументы о «подрыве мира и безопасности в Европе» и об «эксплуатации уязвимых мигрантов» абсолютно несостоятельны, отметили в белорусском МИД.

«Очевидно, что в подрыве безопасности и миграционном кризисе виновата не Беларусь, а как раз западные государства, разрушившие мир и уклад жизни в странах — источниках миграции. Причем основной поток беженцев и мигрантов идет в Европу отнюдь не через Беларусь», — отметила белорусская сторона.

На Западе это знают, но аргументы не слышат, заявили в Минске. Белоруссия подготовит адекватные ответные меры на действия против страны, добавили в МИД страны.

Выходом из сложившейся ситуации остается равноправный диалог и сотрудничество, Белоруссия готова вернуться к нему в любое время, заключили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

2 декабря глава МИД Белоруссии Владимир Макей отметил, что Минск поприветствует любые честные шаги, способствующие снижению напряженности и восстановлению взаимного доверия в Европе.

Под санкции ЕС, объявленные 2 декабря, попали белорусский национальный авиаперевозчик «Белавиа», а также сирийская авиакомпания Cham Wings, обвиненные ЕС в транспортировке мигрантов из стран Ближнего Востока в Белоруссию.

В санкционный список США вошли 10 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна. В частности, санкции затронули Белорусскую калийную компанию, «Трансавиаэкспорт», «Славкалий» и «Белтехэкспорт», а также авиакомпанию «Белавиа».

Также указанные страны обнародовали совместное заявление с призывом к властям Белоруссии прекратить «организацию незаконной миграции» через границы ЕС.

1 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что причинами кризиса с мигрантами на белорусско-польской границе стали отказ ЕС строить лагеря для беженцев и санкции. Он указал, что ЕС перестал следовать условиям договора о реадмиссии и отказался обсуждать эту тему, а затем последовали санкции в отношении Белоруссии.