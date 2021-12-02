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В МИД Белоруссии отреагировали на новые санкции Евросоюза

Глава МИДа Белоруссии: несмотря на давление Запада, мы готовы к сотрудничеству
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Власти Белоруссии готовы к сотрудничеству со странами Запада, несмотря на давление с их стороны. Об этом в четверг, 2 декабря, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей, комментируя новые санкции Евросоюза.

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«Несмотря на беспрецедентное внешнее давление, мы готовы и далее вносить свой вклад в укрепление сотрудничества как на двусторонней основе, так и в рамках ОБСЕ», — указал он в ходе выступления на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Как подчеркнул Макей, Минск поприветствует любые честные шаги, способствующие снижению напряженности и восстановлению взаимного доверия в Европе.

Ранее в этот день о новых санкциях в отношении Белоруссии объявили США, Великобритания, Канада и Евросоюз. Под санкции ЕС попали белорусский национальный авиаперевозчик «Белавиа», а также сирийская авиакомпания Cham Wings. По данным руководства ЕС, компании участвовали в транспортировке мигрантов из стран Ближнего Востока в Белоруссию.

В санкционный список США вошли 10 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна. В частности, санкции затронули Белорусскую калийную компанию, «Трансавиаэкспорт», «Славкалий» и «Белтехэкспорт», а также авиакомпанию «Белавиа».

Также указанные страны обнародовали совместное заявление, в котором содержится призыв к властям Белоруссии прекратить «организацию незаконной миграции» через границы ЕС.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что странам Запада необходимо отказаться от языка санкций и угроз в отношении Белоруссии.

Днем ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что причинами кризиса с мигрантами на белорусско-польской границе стали отказ ЕС строить лагеря для беженцев и санкции. Он указал, что ЕС перестал следовать условиям договора о реадмиссии и отказался обсуждать эту тему, а затем последовали санкции в отношении Белоруссии.

11 ноября президент Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия жестко ответит на возможные новые пакеты европейских санкций. Подчеркнув, что в защите суверенитета Белоруссии власти страны не остановятся, он напомнил, что через республику проходит транснациональный магистральный экспортный газопровод «Ямал–Европа», и пригрозил перекрыть подачу газа.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

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