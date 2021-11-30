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Лукашенко назвал причины миграционного кризиса на белорусско-польской границе

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Причинами кризиса с мигрантами на белорусско-польской границе стали отказ Евросоюза (ЕС) строить лагеря для беженцев и санкции. Об этом 30 ноября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он напомнил, что у Белоруссии и ЕС было соглашение о реадмиссии, согласно которому, если мигранты попадают в ЕС через белорусскую территорию, Минск их забирает обратно и размещает в Белоруссии в лагерях для беженцев.

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«Лагеря должны были они (ЕС. — Ред.) построить, и они начали строить, а потом прекратили. А я перестал их оттуда забирать», — пояснил он в интервью «РИА Новости».

Также лидер Белоруссии отметил, что ЕС первым перестал следовать условиям договора о реадмиссии и сейчас не хочет обсуждать эту тему, а затем последовали санкции в отношении Белоруссии.

«Тебе на шею набросили петлю, зажимают и говорят: защищай меня. Я честно им заявил об этом в самом начале: ребята, вы пошли на обострение отношений. Вы (ЕС. — Ред.) начали удушение Белоруссии», — сказал Лукашенко.

29 ноября стало известно о том, что новые санкции против Белоруссии вступят в силу 2 декабря. По словам главы МИД Эстонии Эвы-Марии Лийметс, подготовка пакета санкции почти завершена.

22 ноября она заявила, что новые санкции Евросоюза (ЕС) против Белоруссии будут согласованы с США, которые в начале декабря установят собственный режим рестрикций в отношении Минска.

15 ноября глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказал, что главы МИДов стран ЕС согласовали введение пятого пакета санкций по Белоруссии, его окончательно оформят в ближайшие дни. Он отметил, что с расширением критериев санкционного режима ЕС теперь сможет включать в санкции фигурантов, которые причастны к доставке мигрантов в Белоруссию и к границам союза.

12 ноября Великобритания, США и государства Европы пришли к выводу, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе. Минск категорически отвергает обвинения.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

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