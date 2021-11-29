Новые санкции против Белоруссии вступят в силу 2 декабря. Об этом в понедельник, 29 ноября, заявила глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс.

«Подготовка пятого пакета санкций в отношении Беларуси близится к завершению, и его планируется принять на этой неделе. Планируется, что это будет 2 декабря», — сообщила она порталу ERR.

О том, какие именно санкции будут введены, министр не сообщила.

«Преждевременное раскрытие этой информации может вызвать излишнюю путаницу», — пояснила она.

22 ноября Лийметс заявила, что новые санкции Евросоюза (ЕС) против Белоруссии будут согласованы с США, которые в начале декабря установят собственный режим рестрикций в отношении Минска.

Великобритания, США и государства Европы пришли к выводу, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе. Минск категорически отвергает обвинения.

15 ноября глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказал, что главы МИДов стран ЕС согласовали введение пятого пакета санкций по Белоруссии, его окончательно оформят в ближайшие дни. Он также добавил, что с расширением критериев санкционного режима ЕС теперь сможет включать в санкции фигурантов, причастных к доставке мигрантов в Белоруссию и к границам союза.

В свою очередь, Лукашенко сообщил, что Белоруссия жестко ответит на возможные новые пакеты европейских санкций. Президент сказал, что Минск может закрыть транзит через Белоруссию, при этом через Украину проехать будет невозможно, так как там закрыта российская граница.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.