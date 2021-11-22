Новые санкции Евросоюза против Белорусии вступят в силу в конце ноября

Новые санкции Евросоюза (ЕС) против Белорусии вступят в силу в конце ноября. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщает МИД Эстонии. Об этом в понедельник, 22 ноября, заявила министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс порталу ERR.

Она добавила, что новые ограничительные меры ЕС будут согласованы с такими странами, как США, которые в начале декабря установят собственный режим рестрикций в отношении Минска.

«Сейчас идет работа над юридическим оформлением пакета — юридические службы Евросоюза его шлифуют», — отметила Лийметс.

Великобритания, США и государства Европы пришли к выводу, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе. Минск категорически отвергает обвинения.

11 ноября президент Белорусии Александр Лукашенко сообщил, что Белоруссия жестко ответит на возможные новые пакеты европейских санкций. Президент сказал, что Минск может закрыть транзит через Белоруссию, при этом через Украину проехать будет невозможно, так как там закрыта российская граница.

15 ноября глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказал, что главы МИДов стран ЕС согласовали введение пятого пакета санкций по Белоруссии, его окончательно оформят в ближайшие дни. Он также добавил, что с расширением критериев санкционного режима ЕС теперь сможет включать в санкции фигурантов, причастных к доставке мигрантов в Белоруссию и к границам союза.

21 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в Варшаве не исключают закрытия границы Польши с Белоруссией из-за миграционного кризиса. По его словам, Варшава готова на закрытие транзитных и торговых возможностей, для того чтобы оказать экономическое давление на Лукашенко.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

На данный момент беженцы покинули палаточные лагеря на границе и перешли в логистический центр, который предоставила белорусская сторона.