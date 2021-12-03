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Лукашенко поручил кабмину предпринять меры сглаживания эффекта санкций

Лукашенко поручил кабмину предпринять меры, чтобы белорусы не почувствовали санкций Запада
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 3 декабря, в ходе совещания по социально-экономическому развитию страны поручил правительству предпринять меры, чтобы граждане не почувствовали санкций.

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«Вот это главная задача. Какие бы ни были санкции, как бы на нас ни давили, что бы с нами ни пытались сделать, мы должны предпринимать такие меры, чтобы люди этих санкций не почувствовали. По крайней мере, чтобы эти санкции и меры извне не определяли жизнь людей. Запомните: это главное», — цитирует его БелТА.

Накануне о новых ограничениях в отношении Белоруссии объявили США, Великобритания, Канада и Евросоюз. Под санкции ЕС попали белорусский национальный авиаперевозчик «Белавиа», а также сирийская авиакомпания Cham Wings. По данным руководства ЕС, компании якобы участвовали в транспортировке мигрантов из стран Ближнего Востока в Белоруссию.

В санкционный список США вошли 10 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна. В частности, санкции затронули Белорусскую калийную компанию, «Трансавиаэкспорт», «Славкалий» и «Белтехэкспорт».

Также указанные страны обнародовали совместное заявление, в котором содержится призыв к властям Белоруссии прекратить «организацию незаконной миграции» через границы ЕС.

В свою очередь белорусский МИД пообещал принять жесткие, но адекватные ответные меры. В министерстве подчеркнули, что санкции ЕС направлены на уничтожение республики как суверенного, экономически успешного государства.

12 ноября Великобритания, США и государства Европы заявили, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе. Минск категорически отвергает обвинения.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

К настоящему моменту мигранты находятся в логистическом центре, предоставленном белорусской стороной.

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