В МИДе Белоруссии пообещали ответ на новые санкции ЕС

МИД Белоруссии после принятия Евросоюзом (ЕС) нового пакета санкций в отношении Минска заявил, что примет жесткие, но адекватные ответные меры. Об этом 2 декабря сообщается на сайте министерства.

«Исключительно в качестве ответа нами, как и заявлялось ранее, будут приняты жесткие, асимметричные, но адекватные меры», — говорится в заявлении.

Как отмечается в документе, чем дальше больше будет санкций, тем очевиднее становится их опасность для стабильности всей страны.

«И вина за все лежит исключительно на инициаторе санкционной спирали и агрессии – Европейском союзе. Все еще призываем европейских политиков одуматься», — сказано в заявлении.

Кроме того, МИД Белоруссии заявил, что санкции ЕС против Минска направлены на уничтожение республики как суверенного, экономически успешного государства.

«Цель всей этой политики – экономически удушить Беларусь, максимально усложнить и ухудшить жизнь белорусов. Высокопарные глупости, которые раздаются с европейских трибун, в данном случае не имеют к реальности никакого отношения», -— говорится в документе.

МИД Белоруссии заявил, что ЕС принял решение о введении новых санкций в отношении Минска, не замечая настоящие причины глобального миграционного кризиса, и добавил, что эти меры за гранью здравого смысла.

«Глубина абсурда как непосредственно решения Европейского союза об очередных санкциях против суверенной Беларуси, так и самого его содержания уже с трудом поддается пониманию», — уточняется на сайте МИД.

Также отмечается, что Белоруссия уже не в первый раз сталкивается с подобными вызовами со стороны Запада.

«Как и прежде, белорусское государство окрепнет, пройдет этот этап с достоинством и защитит соответствующий уровень жизни своего населения», — сообщает белорусский МИД.

Ранее 2 декабря о новых санкциях в отношении Белоруссии объявили США, Великобритания, Канада и Евросоюз. Под санкции ЕС попали белорусский национальный авиаперевозчик «Белавиа», а также сирийская авиакомпания Cham Wings. По данным руководства ЕС, компании участвовали в транспортировке мигрантов из стран Ближнего Востока в Белоруссию.

В санкционный список США вошли 10 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна. В частности, санкции затронули Белорусскую калийную компанию, «Трансавиаэкспорт», «Славкалий» и «Белтехэкспорт», а также авиакомпанию «Белавиа».

Также указанные страны обнародовали совместное заявление, в котором содержится призыв к властям Белоруссии прекратить «организацию незаконной миграции» через границы ЕС.

12 ноября Великобритания, США и государства Европы заявили, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе. Минск категорически отвергает обвинения.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.