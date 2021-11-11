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Лукашенко пригрозил Евросоюзу перекрыть газопровод «Ямал — Европа»

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Перед тем как вводить санкции против Минска, Евросоюзу следует подумать о транзите газа и грузов, который осуществляется через территорию Белоруссии. Об этом 11 ноября заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Польша нас пугает, что закроет границу. Пожалуйста, закрывайте: меньше беглых туда будет перемещаться. А что будет, если мы закроем для поляков и немцев транзит через Беларусь? Через Украину же он не пройдет — там российская граница закрыта, а через Прибалтику дорог нет. Защищая свой суверенитет и независимость, мы не должны останавливаться ни перед чем», — приводит слова главы государства его официальный сайт.

Позади — Минск: как живут беженцы на границе Белоруссии и Польши
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Вместе с тем Лукашенко заострил внимание на том, что через территорию Белоруссии проходит транснациональный магистральный экспортный газопровод «Ямал — Европа», через который в последнее время объемы транзита газа из России в западные страны значительно увеличились.

«Мы обогреваем Европу, а они нам угрожают, что закроют границу. Конечно, это их дело, но я бы порекомендовал руководству Польши, литовцам и прочим безголовым думать, прежде чем что-то говорить. В любом случае МИД должен предупредить Европу, что как только они введут и дополнительные санкции, неприемлемые для нас, мы будем на них отвечать», — заключил белорусский лидер.

Позднее в Еврокомиссии оценили слова Лукашенко о закрытии транзита газа через Белоруссию. Там заявили, что власти республики не должны использовать газ в качестве инструмента для разрешения геополитических споров. Также в ЕК отметили, что именно против подобных действий направлены санкции ЕС.

Ранее 11 ноября Лукашенко поручил минобороны, КГБ и погранвойскам обеспечить контроль за передвижением войск НАТО и Польши. По его словам, на границе сосредоточены уже 15 тыс. польских военнослужащих, а также танки, бронетехника и авиация.

В этот же день председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников обратил внимание на то, что, заявляя о возможном введении санкций против «Аэрофлота», Евросоюз пытается надавить на Россию. Он уточнил, что это делается для того, чтобы Москва, в свою очередь, оказала влияние на Минск в вопросе миграционного кризиса.

Также в четверг пресс-секретарь польского МИДа Лукаш Ясина отметил, что Варшава не намерена пускать нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока на свою территорию.

10 ноября Польша направила Белоруссии предупреждение о возможном полном закрытии границы в случае, если Минск не прекратит «гибридную войну на границе».

Тогда же премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул, что Евросоюз должен обсудить блокаду полетов в Белоруссию из стран Ближнего Востока. Он добавил, что Польша настаивает на введении санкций в отношении авиакомпаний, в том числе белорусских, которые Варшава считает причастными к перевозке мигрантов.

Кроме того, стало известно, что власти Евросоюза обсуждают возможность введения санкций против авиакомпании «Аэрофлот» в рамках нового пакета ограничительных мер против Белоруссии. Меры также могут затронуть турецкого национального авиаперевозчика Turkish Airlines.

В пресс-службе «Аэрофлота» подчеркнули, что информация об участии компании в организации массовой перевозки мигрантов на территорию Белоруссии не соответствует действительности, регулярные рейсы в Сирию, Ирак и по маршруту Стамбул–Минск не осуществляются.

В свою очередь замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва отреагирует, если Евросоюз введет санкции против «Аэрофлота» из-за ситуации с беженцами. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, заявление о вовлеченности «Аэрофлота» в миграционный кризис на границе Белоруссии являются неправдой.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. Варшава и другие страны ЕС обвиняют в сложившейся ситуации Минск. В Белоруссии в свою очередь категорически отвергли обвинения, указав, что именно политика европейцев привела к кризису.

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