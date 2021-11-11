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В ГД назвали возможность санкций против «Аэрофлота» попыткой давления на РФ

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Заявляя о возможном введении санкций против авиакомпании «Аэрофлот», Евросоюз пытается надавить на Россию, чтобы Москва, в свою очередь, оказала влияние на Минск в вопросе миграционного кризиса. Об этом в четверг, 11 ноября, заявил «Известиям» председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

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«Европа пытается надавить на Россию, чтобы мы, в свою очередь, надавили на Белоруссию. Дело даже не в том, кто перевозит беженцев и мигрантов. Это просто давление на Россию, чтобы мы начали проводить с Белоруссией цикл переговоров и телефонных разговоров. Что может Россия этим угрозам противопоставить? Противопоставить этому можно только пролет через свою территорию. Это достаточно чувствительно будет для многих компаний мира», — сказал он.

Однако в этом случае для России тоже ничего хорошо не будет, подметил политик, добавив, что складывается «тупиковая ситуация». При этом депутат выразил надежду на то, что стороны все-таки до чего-то договорятся.

«Не в наших интересах кризис с беженцами», — заключил Калашников.

Накануне стало известно, что власти Евросоюза обсуждают возможность введения санкций против авиакомпании «Аэрофлот» в рамках нового пакета ограничительных мер против Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе с Польшей.

Отмечалось, что наряду с российской компанией санкции могут затронуть турецкого национального авиаперевозчика Turkish Airlines. По данным ЕС, авиакомпании занимаются перевозкой в Минск мигрантов из стран Ближнего Востока, которые затем пытаются перейти границу с Польшей.

В свою очередь, в пресс-службе «Аэрофлота» подчеркнули, что информация об участии компании в организации массовой перевозки мигрантов на территорию Белоруссии не соответствует действительности, добавив, что регулярные рейсы в Сирию, Ирак и по маршруту Стамбул–Минск не осуществляются.

Как заявил замглавы МИД России Александр Грушко, Москва отреагирует, если Евросоюз введет санкции против «Аэрофлота» из-за ситуации с беженцами.

10 ноября ЕС попросил Россию использовать свое влияние на Белоруссию для решения проблемы с мигрантами, пытающимися попасть в Германию. Как отметил представитель пресс-службы Еврокомиссии Петер Стано, на польско-белорусской границе находится более 10 тыс. военнослужащих, которые пытаются предотвратить проникновение нелегальных мигрантов на территорию Польши.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября. Тогда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза.

Президент России Владимир Путин и и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель 10 ноября провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию с беженцами на польско-белорусской границе. Как уточнили в Кремле, стороны договорились продолжить обсуждение темы.

По данным погранкомитета Белоруссии на 11 ноября, на границе собрались порядка 2 тыс. мигрантов.

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