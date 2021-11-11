Лавров опроверг данные о причастности «Аэрофлота» к перевозке мигрантов

Компания «Аэрофлот» не причастна к миграционному кризису на белорусско-польской границе. Об этом в четверг, 11 ноября, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Если очень дипломатично [отвечать — Ред.], то это неправда. «Аэрофлот» не имеет, насколько я знаю, рейсов между столицами тех стран, откуда беженцы потоком идут в Европу после того, как Европа вместе с Америкой (США — Ред.) эти страны разбомбила. <…> Ну не летает «Аэрофлот» из этих столиц в столицу Республики Беларусь», — заявил Лавров на пресс-конференции.

Накануне стало известно, что власти Евросоюза обсуждают возможность введения санкций против авиакомпании «Аэрофлот» в рамках нового пакета ограничительных мер против Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе с Польшей.

Отмечалось, что наряду с российской компанией санкции могут затронуть турецкого национального авиаперевозчика Turkish Airlines. По данным ЕС, авиакомпании занимаются перевозкой в Минск мигрантов из стран Ближнего Востока, которые затем пытаются перейти границу с Польшей.

В свою очередь, в пресс-службе «Аэрофлота» подчеркнули, что информация об участии компании в организации массовой перевозки мигрантов на территорию Белоруссии не соответствует действительности, добавив, что регулярные рейсы в Сирию, Ирак и по маршруту Стамбул–Минск не осуществляются.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 ноября заявил, что сведения о якобы участии или содействии «Аэрофлота» в организации массовой перевозки мигрантов в Белоруссию, а также данные о вероятных санкциях против компании, являются «безумными идеями», которые живут лишь в информационных вбросах. Кроме того, по его словам, даже если некоторые авиакомпании совершают перевозку граждан, это «никоим образом не противоречит никаким международным нормам».

Как заявил замглавы МИД России Александр Грушко, Москва отреагирует, если Евросоюз введет санкции против «Аэрофлота» из-за ситуации с беженцами.

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников выразил мнение, что заявляя о возможном введении санкций против авиакомпании «Аэрофлот», Евросоюз пытается надавить на Россию, чтобы Москва, в свою очередь, оказала влияние на Минск в вопросе миграционного кризиса. Однако в этом случае для России тоже ничего хорошо не будет, подметил политик, добавив, что складывается «тупиковая ситуация».

10 ноября ЕС попросил Россию использовать свое влияние на Белоруссию для решения проблемы с мигрантами, пытающимися попасть в Германию. Как отметил представитель пресс-службы Еврокомиссии Петер Стано, на польско-белорусской границе находится более 10 тыс. военнослужащих, которые пытаются предотвратить проникновение нелегальных мигрантов на территорию Польши.

Ранее многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза.

В связи с ситуацией президент Польши Анджей Дуда ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Пограничники Белоруссии неоднократно сообщали о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

По данным погранкомитета Белоруссии на 11 ноября, на границе собрались порядка 2 тыс. мигрантов