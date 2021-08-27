Прямой эфир
Спорт
Определились соперники ФК «Локомотив» на групповом этапе Лиги Европы
Происшествия
В Москве избили актера Дмитрия Ломакина
Мир
В МИД Италии заявили о необходимости диалога с Россией по Афганистану
Происшествия
На востоке Москвы водитель такси сбил ребенка и скрылся
Общество
Лавров выразил соболезнования семьям пострадавших от взрывов в Кабуле
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в некоторых регионах России
Общество
Правительство выделило еще более 7,8 млрд рублей на выплаты медикам
Туризм
«Победа» скорректировала около 50 рейсов из-за коронавируса у пилотов
Мир
Талибы заявили о возможности граждан Афганистана вылететь за границу
Сюжет:

Талибы заявили о возможности граждан Афганистана вылететь за границу

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Граждане Афганистана с действительными документами смогут выехать за границу после открытия гражданской части аэропорта Кабула. Об этом в пятницу, 27 августа, заявил представитель политофиса движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) в Катаре Сухейль Шахин.

Разбойная сила: как теракт скажется на урегулировании в Афганистане
Ответственность за взрывы в аэропорту Кабула взяло на себя ИГ

«Делегация Исламского эмирата (название политической системы талибов. — Ред.) подтвердила, что каждый афганец, у кого есть действительные документы, может выехать за границу, и всем афганцам будут предоставлены надлежащие условия для поездок после открытия гражданской части аэропорта», — написал Шахин в Twitter.

Ранее в этот день сообщалось, что число погибших в результате взрывов, устроенных террористами-смертниками в районе аэропорта Кабула, увеличилось до 110 человек.

Накануне президент США Джо Байден взял на себя ответственность за последние события, произошедшие в Афганистане. Он отметил, что, по данным американской разведки, взрывы совершили боевики радикального движения ИГ (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в РФ).

В связи с атакой вблизи кабульского аэропорта американский президент выступил с речью, в ходе которой заявил о зеркальном ответе Вашингтона на гибель американских военных и мирных афганцев. Американское правительство также обратилось к населению страны с призывом сплотиться, чтобы дать отпор террористам.

Первый взрыв в столице Афганистана 26 августа прогремел у входа в аэропорт, второй — возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани. Сообщалось, о причастности к первому взрыву террориста-смертника из ИГ. Второй взрыв произошел в результате подрыва заминированного авто. После этого в Кабуле прогремел третий взрыв.

Кроме того, сообщалось, что к вечеру в Кабуле прогремели два новых взрыва. Позднее новые власти афганской столицы заявили, что их произвели ВС США для уничтожения своего оборудования.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021