Талибы заявили о возможности граждан Афганистана вылететь за границу

Граждане Афганистана с действительными документами смогут выехать за границу после открытия гражданской части аэропорта Кабула. Об этом в пятницу, 27 августа, заявил представитель политофиса движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) в Катаре Сухейль Шахин.

«Делегация Исламского эмирата (название политической системы талибов. — Ред.) подтвердила, что каждый афганец, у кого есть действительные документы, может выехать за границу, и всем афганцам будут предоставлены надлежащие условия для поездок после открытия гражданской части аэропорта», — написал Шахин в Twitter.

Ранее в этот день сообщалось, что число погибших в результате взрывов, устроенных террористами-смертниками в районе аэропорта Кабула, увеличилось до 110 человек.

Накануне президент США Джо Байден взял на себя ответственность за последние события, произошедшие в Афганистане. Он отметил, что, по данным американской разведки, взрывы совершили боевики радикального движения ИГ (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в РФ).

В связи с атакой вблизи кабульского аэропорта американский президент выступил с речью, в ходе которой заявил о зеркальном ответе Вашингтона на гибель американских военных и мирных афганцев. Американское правительство также обратилось к населению страны с призывом сплотиться, чтобы дать отпор террористам.

Первый взрыв в столице Афганистана 26 августа прогремел у входа в аэропорт, второй — возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани. Сообщалось, о причастности к первому взрыву террориста-смертника из ИГ. Второй взрыв произошел в результате подрыва заминированного авто. После этого в Кабуле прогремел третий взрыв.

Кроме того, сообщалось, что к вечеру в Кабуле прогремели два новых взрыва. Позднее новые власти афганской столицы заявили, что их произвели ВС США для уничтожения своего оборудования.