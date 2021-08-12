Опубликованы кадры задержания сбежавших из ИВС в Истре заключенных

МВД России в четверг, 12 августа, опубликовало кадры задержания первых двух сбежавших из изолятора временного содержания (ИВС) подмосковной Истры заключенных.

Так, полицейским удалось задержать двоих из пяти беглецов — 35-летнего Дениса Грозаву и 34-летнего Ивана Цуркану.

Сбежавшие скрывались на съемной квартире в Подольске. Вместе с ними находились арендаторы квартиры — мужчина и женщина, которых теперь подозревают в пособничестве побегу путем предоставления укрытия фигурантам. Всех четверых после задержания доставили в территориальный орган внутренних дел.

Еще один участник побега сам явился в полицию городского округа Истра. По данным телеканала РЕН ТВ, им оказался Николай Тетеря.

Полиция продолжает розыск остальных беглецов: Александра Мавроди и Александра Бутнару.

Пятеро заключенных сбежали из изолятора 6 августа. Среди них был Александр Мавриди, подозреваемый в расправе над «колбасным королем» Владимиром Маруговым.

Сообщалось, что сбежали они, отжав и скрутив замки с двери камеры. Предположительно, для этого они использовали гаечный ключ при побеге. Также они сорвали навесной замок на воротах.

Гаечный ключ Мавриди могла пронести его адвокат. Возбуждено уголовное дело по статье «Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи».

Как сообщили в Следственном комитете (СК) России, один из сотрудников изолятора временного содержания (ИВС) в Истре намеренно отключил камеры видеонаблюдения, что помогло заключенным сбежать из изолятора. Двум сотрудникам изолятора в Истре предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.

МВД России назначило вознаграждение в размере 1 млн рублей за помощь в розыске Мавриди.