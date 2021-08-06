СК раскрыл подробности массового побега из изолятора в Подмосковье

Пять человек сбежали из изолятора временного содержания в Истре. Преступники, предположительно, использовали гаечный ключ при побеге: они открутили замки дверей, после чего совершили побег. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщили в Следственном комитете РФ.

«Шестого августа 2021 года около 4 часов утра из ИВС ОМВД России по городу Истре через спецприемник, с применением предметов, запрещенных в обороте в помещении ИВС, предположительно гаечного ключа, открутили замки дверей, после чего совершили побег из-под стражи пять человек», — говорится в сообщении.

О том, что пятеро заключенных сбежали из изолятора в подмосковном городе Истре, стало известно, ранее в этот день.

В прокуратуре Московской области сообщили, что ведомство установит причины и обстоятельства побега из изолятора временного содержания в Истре и даст оценку действиям ответственных лиц.

По информации РЕН ТВ, сбежавшими являются Александр Мавриди, Иван Цуркану, Александр Бутнару, Николай Тетеря и Денис Грозаву.

Отмечается, что в камере осталось двое заключенных, которые утверждают, что спали и ничего не видели.