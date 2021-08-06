МВД объявило вознаграждение в 1 млн рублей за помощь в розыске Мавриди

МВД России объявило о назначении вознаграждения в размере 1 млн рублей за помощь в розыске Александра Мавриди, который обвиняется в совершении убийства, вымогательства, незаконного лишения свободы и в побеге из-под стражи. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщили в пресс-центре ведомства.

Как отмечается в сообщении, предварительно установлено, что в ноябре прошлого года Мавриди в Московской области совершил убийство. В качестве орудия преступления использовался арбалет. Уже 6 августа этого года обвиняемый совершил побег из изолятора временного содержания ОМВД России по городу Истра Московской области. В настоящее время его местонахождение неизвестно.

«Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просит незамедлительно обратиться по телефонам 02, (495) 994-50-64, (495) 609-77-06», — отметили в МВД.

При этом обратившимся гарантируются конфиденциальность и безопасность. Кроме того, за предоставление информации, которая приведет к задержанию Мавриди, выплатят денежное вознаграждение.

6 августа Мавриди вместе с другими заключенными сбежал из изолятора в подмосковной Истре. Как сообщают корреспонденты «Известий», они открыли дверь камеры, отжав и скрутив замки. Преступники, предположительно, использовали гаечный ключ при побеге. Также был сорван навесной замок на воротах. По данным РЕН ТВ, гаечный ключ для побега Мавриди могла пронести его адвокат.

При этом, на опубликованных ранее кадрах побега было видно четверых беглецов — всех, кроме Мавриди.

По информации осведомленного источника, размещение в ИВС Мавриди было незаконным и является халатностью должностных лиц. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 313 УК РФ «Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи». Также задержаны два сотрудника изолятора, они подозреваются в превышении должностных полномочий, приведшем к побегу пяти человек (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Кроме того, источник телеканала РЕН ТВ, знакомый с ситуацией, не исключил, что Мавриди после побега может уехать в Казахстан. Выбор страны может быть обусловлен наличием у преступника там криминальных связей.

Мавриди подозревается в убийстве «колбасного короля» Владимира Муругова. Убийство было совершено 2 ноября 2020 года из арбалета в загородном доме жертвы в Истре. По информации следствия, 1 ноября Мавриди и его напарник Паша Ахмедов приобрели в одном из торговых центров в Москве арбалет. Ночью они пробрались в баню в деревне Аносино, где на тот момент проводил время предприниматель со своей сожительницей. Женщине удалось сбежать. Убив мужчину, Ахмедов и Мавриди скрылись.

Мавриди задержали, и в тот же день ему было предъявлено обвинение. При обыске в его квартире полиция обнаружила пенсионера, прикованного наручниками к кровати. После этого Мавриди заподозрили в мошеннических действиях с квартирами одиноких в Москве и области. Ахмедов скрывался, но его удалось задержать 17 ноября в Татарстане.