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Источник сообщил о незаконности размещения в изоляторе сбежавшего Мавриди

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Размещение в изоляторе временного содержания (ИВС) Александра Мавриди, обвиняемого в убийстве предпринимателя Владимира Муругова, было незаконным и является халатностью должностных лиц. Об этом сообщил осведомленный источник, передает РЕН ТВ.

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По его информации, размещение в ИВС арестованных судом и водворенных в СИЗО обвиняемых противоречит закону.

«К сожалению, это так. Размещение в ИВС, по сути, незаконное, просто так кому-то из должностных лиц было удобнее. По закону их вечером должны были вернуть в СИЗО», — уточнил источник.

Мавриди был задержан по подозрению в убийстве бизнесмена Владимира Маругова, известного как «колбасный король». Он был убит 2 ноября из арбалета в своем загородном доме в подмосковной Истре.

6 августа Мавриди вместе с другими заключенными сбежал из изолятора в подмосковной Истре. Как сообщают корреспонденты «Известий», они открыли дверь камеры, отжав и скрутив замки. Преступники, предположительно, использовали гаечный ключ при побеге. Также был сорван навесной замок на воротах.

Помимо Мавриди, из ИВС сбежали Денис Грозаву, Иван Цуркану, Александр Бутнару и Николай Тетеря. По информации источника «Известий», Цуркану был осужден за применение насилия в отношении представителя власти, однако его проверяли на причастность к другим преступлениям.

Грозаву, Бутнару и Тетеря проходят по одному делу — им инкриминируют больше 20 эпизодов: это разбойные нападения, кражи и хищение оружия.

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