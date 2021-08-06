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Источник считает, что Мавриди после побега попытается уехать в Казахстан

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Подозреваемый в убийстве «колбасного короля» Владимира Муругова Александр Мавриди после побега из ИВС в подмосковной Истре может уехать в Казахстан. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.

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По мнению правоохранителей, выбор страны может быть обусловлен наличием у преступника там криминальных связей.

«Казахстан отрабатывается как вероятное направление для побега Мавриди. Там у него остаются подельники. Кроме того, в этой стране действуют связанные с ним нотариальные доверенности», — сказал источник.

6 августа Мавриди вместе с другими заключенными сбежал из изолятора в подмосковной Истре. Как сообщают корреспонденты «Известий», они открыли дверь камеры, отжав и скрутив замки. Преступники, предположительно, использовали гаечный ключ при побеге. Также был сорван навесной замок на воротах. По данным РЕН ТВ, гаечный ключ для побега Мавриди могла пронести его адвокат.

По информации осведомленного источника, размещение в ИВС Мавриди было незаконным и является халатностью должностных лиц. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 313 УК РФ «Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи».

При этом, на опубликованных ранее кадрах побега было видно четверых беглецов — всех, кроме Мавриди.

Маругов был убит 2 ноября 2020 года из арбалета в своем загородном доме в Истре. По данным следствия, 1 ноября Александр Мавриди и его напарник Паша Ахмедов приобрели в одном из торговых центров в Москве арбалет. Ночью они пробрались в баню в деревне Аносино, где на тот момент проводил время предприниматель со своей сожительницей. Женщине удалось сбежать. Убив мужчину, Ахмедов и Мавриди скрылись.

Мавриди задержали, и в тот же день ему было предъявлено обвинение. При обыске в его квартире полиция обнаружила пенсионера, прикованного наручниками к кровати. После этого Мавриди заподозрили в мошеннических действиях с квартирами одиноких в Москве и области.

Паша Ахмедов скрывался, но его удалось задержать 17 ноября в Татарстане.

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