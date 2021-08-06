Опубликовано видео побега заключенных из изолятора в Истре

Момент побега пятерых заключенных из изолятора в подмосковном городе Истра попал на камеру, в пятницу, 6 августа.

На кадрах видно четверых беглецов. Предположительно, всех, кроме Александра Мавриди.

Кроме того, прокуратура Московской области опубликовала фото из ИВС, откуда ночью совершили побег заключенные. Кадры опубликованы на канале ведомства в Telegram.

«Сейчас следственные действия на месте продолжаются, допрашиваются сотрудники», — говорится в сообщении.

Пятеро заключенных сбежали из изолятора ранее в этот день. Как сообщают корреспонденты «Известий», заключенные открыли дверь камеры, отжав и скрутив замки. Преступники, предположительно, использовали гаечный ключ при побеге. Также был сорван навесной замок на воротах. Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии сбежавших.

Прокуратура Московской области установит причины и обстоятельства побега из изолятора временного содержания в Истре и даст оценку действиям ответственных лиц.