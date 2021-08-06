Прокуратура Подмосковья установит причины побега из изолятора в Истре

Прокуратура Московской области установит причины и обстоятельства побега из изолятора временного содержания в Истре и даст оценку действиям ответственных лиц. Об этом в ведомстве сообщили в пятницу, 6 августа.

«Прокуратура Московской области организовала проверку по факту побега из ИВС ОМВД России по городскому округу Истра пяти подсудимых. В ходе проверки, проведение которой поручено Истринской городской прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных должностных лиц», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на месте происшествия находится истринский городской прокурор Михаил Рузляев.

По информации РЕН ТВ, сбежавшими являются Александр Мавриди, Иван Цуркану, Александр Бутнару, Николай Тетеря и Денис Грозаву.

Отмечается, что в камере осталось двое заключенных, которые утверждают, что спали и ничего не видели.

Ранее в этот день сообщалось, что пятеро заключенных сбежали из изолятора в подмосковном городе Истра. По имеющимся данным, заключенные открыли дверь камеры, отжав и скрутив замки. Также был сорван навесной замок на воротах.

Ранее, 12 июля, двое осужденных сбежали из колонии-поселения в поселке Улькан Иркутской области в 140 км к западу от озера Байкал.