Опубликованы фото сбежавших из изолятора Истры заключенных

Телеканал РЕН ТВ в пятницу, 6 августа, опубликовал фотографии пятерых заключенных, сбежавших из изолятора в подмосковном городе Истра.

На фото изображены сбежавшие Денис Грозаву, Александр Мавриди, Иван Цуркану, Александр Бутнару и Николай Тетеря.

Фото: IZ.RU

Фото: IZ.RU

Фото: IZ.RU

Фото: IZ.RU

Пятеро заключенных сбежали из изолятора ранее в этот день. Как сообщают корреспонденты «Известий», заключенные открыли дверь камеры, отжав и скрутив замки. Также был сорван навесной замок на воротах.

Сообщается, что дежурный подмосковного ИВС вечером перевел Александра Мавриди из седьмой камеры в четвертую по просьбе одного из беглецов, не закрыв «кормушку». Сейчас сотрудник задержан. В камере осталось двое заключенных, которые утверждают, что спали и ничего не видели.

Прокуратура Московской области установит причины и обстоятельства побега из изолятора временного содержания в Истре и даст оценку действиям ответственных лиц.