Прямой эфир
Общество
Уголовное дело возбуждено после побега заключенных из изолятора в Истре
Общество
Правительство направит регионам около 1,7 млрд рублей на бесплатные лекарства
Мир
Премьер-министр Израиля созвал совещание из-за обстрелов со стороны Ливана
Общество
Правительство России направит 46 млрд рублей на выплаты медикам
Экономика
В Европе биржевая цена газа впервые превысила $540 за тысячу кубометров
Наука
В воронежском детском саду будет работать робот-воспитатель
Культура
Сериал «Южный парк» продлили еще на шесть сезонов
Мир
В Грузии заявили о неготовности восстановить дипотношения с Россией
Спорт
Российские велогонщицы Хатунцева и Новолодская завоевали бронзу на ОИ

Уголовное дело возбуждено после побега заключенных из изолятора в Истре

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полиция возбудила уголовное дело после побега пятерых заключенных из изолятора в подмосковной Истре. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Призрак Эскобара: чем могла быть «подземная тюрьма» в Ленобласти
Подвал с жилыми помещениями обнаружили в ходе розыска убийц известного бизнесмена

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 313 УК РФ «Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи».

Полицией выставлены дополнительные посты и заслоны на маршрутах и в местах наиболее вероятного движения и возможного появления разыскиваемых.

Личный состав органов внутренних дел Московской области ориентирован на розыск по приметам лиц, совершивших побег.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства побега, в том числе будет дана оценка действиям сотрудников полиции. В случае, если вина полицейских будет установлена, они понесут наказание в установленном законом порядке.

О побеге заключенных из изолятора стало известно ранее в этот день. Как сообщили корреспонденты «Известий», преступники открыли дверь камеры, отжав и скрутив замки. Предположительно, они использовали гаечный ключ при побеге. Также был сорван навесной замок на воротах. Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии беглецов.

Имена сбежавших — Денис Грозаву, Александр Мавриди, Иван Цуркану, Александр Бутнару и Николай Тетеря. По информации источника «Известий», Цуркану был осужден за применение насилия в отношении представителя власти, однако его проверяли на причастность к другим преступлениям.

Грозаву, Бутнару и Тетеря проходят по одному делу — им инкриминируют больше 20 эпизодов: это разбойные нападения, кражи и хищение оружия.

При этом, на опубликованных ранее кадрах побега было видно четверых беглецов: всех, кроме Александра Мавриди — подозреваемого в расправе над «колбасным королем» Владимиром Маруговым, который был убит 2 ноября 2020 года из арбалета в своем загородном доме в Истре.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021