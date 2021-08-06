Уголовное дело возбуждено после побега заключенных из изолятора в Истре

Полиция возбудила уголовное дело после побега пятерых заключенных из изолятора в подмосковной Истре. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 313 УК РФ «Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи».

Полицией выставлены дополнительные посты и заслоны на маршрутах и в местах наиболее вероятного движения и возможного появления разыскиваемых.

Личный состав органов внутренних дел Московской области ориентирован на розыск по приметам лиц, совершивших побег.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства побега, в том числе будет дана оценка действиям сотрудников полиции. В случае, если вина полицейских будет установлена, они понесут наказание в установленном законом порядке.

О побеге заключенных из изолятора стало известно ранее в этот день. Как сообщили корреспонденты «Известий», преступники открыли дверь камеры, отжав и скрутив замки. Предположительно, они использовали гаечный ключ при побеге. Также был сорван навесной замок на воротах. Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии беглецов.

Имена сбежавших — Денис Грозаву, Александр Мавриди, Иван Цуркану, Александр Бутнару и Николай Тетеря. По информации источника «Известий», Цуркану был осужден за применение насилия в отношении представителя власти, однако его проверяли на причастность к другим преступлениям.

Грозаву, Бутнару и Тетеря проходят по одному делу — им инкриминируют больше 20 эпизодов: это разбойные нападения, кражи и хищение оружия.

При этом, на опубликованных ранее кадрах побега было видно четверых беглецов: всех, кроме Александра Мавриди — подозреваемого в расправе над «колбасным королем» Владимиром Маруговым, который был убит 2 ноября 2020 года из арбалета в своем загородном доме в Истре.