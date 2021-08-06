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Два сотрудника изолятора в Истре задержаны после побега заключенных

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Следователи задержали двоих сотрудников изолятора временного содержания (ИВС) в Истре после побега пятерых заключенных. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

«Следователем 2-го управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области задержаны двое сотрудников ИВС ОМВД России по Истре. Они подозреваются в превышении должностных полномочий, приведшем к побегу пяти человек (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ)», — сообщила Врадий.

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Ранее в этот же день группа заключенных, в том числе Александр Мавриди, подозреваемый в расправе над «колбасным королем» Владимиром Маруговым, сбежали из изолятора в подмосковной Истре. Как сообщали корреспонденты «Известий», беглецы открыли дверь камеры, отжав и скрутив замки. Преступники, предположительно, использовали гаечный ключ при побеге. Также был сорван навесной замок на воротах.

Источник уточнял, что гаечный ключ для побега из изолятора Мавриди также могла пронести его адвокат. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 313 УК РФ («Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи»).

При этом на опубликованных кадрах побега видно четверых беглецов, всех, кроме Мавриди.

Примерно за неделю до побега Мавриди перевели в ИВС для проведения следственных действий. Как уточнял собеседник РЕН ТВ, в отношении подозреваемых по тяжким статьям так не поступают, но что исключения всё же допускаются. Однако при этом подсудимых должны поместить в одиночную камеру. По информации осведомленного источника, размещение в ИВС Мавриди было незаконным и является халатностью должностных лиц.

Накануне побега Мавриди попросил перевести его в камеру с другими заключенными и объяснил это тем, что там находятся его земляки, приезжие из Молдавии. Там подозреваемый предоставил Денису Грозаву, Ивану Цуркану, Александру Бутнару и Николаю Тетерю (им инкриминируют больше 20 эпизодов, в частности разбойные нападения, кражи и хищение оружия) инструмент для взлома.

По информации источника «Известий», Цуркану был осужден за применение насилия в отношении представителя власти, однако его проверяли на причастность к другим преступлениям.

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