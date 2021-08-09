За камерной стеной: кто помогал сбежавшим из изолятора в Истре

Пяти заключенным, сбежавшим из изолятора временного содержания в подмосковной Истре, вероятно, помогал сообщник с воли, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Кроме того, инцидент может быть связан с халатностью или недостатком сотрудников в ИВС, добавили специалисты. Беспрецедентная история произошла утром 6 августа. Поиски сбежавших заключенных продолжаются уже третьи сутки. Сотрудники ИВС, которые могут быть причастны к побегу, арестованы на два месяца. МВД объявило награду в 1 млн рублей за информацию о местонахождении заключенных.

Куда смотрит камера

Пятеро заключенных сбежали из подмосковного ИВС в пятницу, 6 августа. Побег совершили Александр Мавриди, Николай Тетеря, Александр Бутнару, Иван Цуркану и Денис Грозаву. Александр Мавриди — предполагаемый убийца предпринимателя Владимира Маругова (его компании работали под брендами «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы»). Иван Цуркану осужден за применение насилия в отношении представителя власти. Денис Грозаву, Александр Бутнару и Николай Тетеря — подельники по 20 эпизодам грабежей, разбойных нападений, хищений оружия на территории Московской области.

Побег произошел около 4 часов утра. По одной из версий, дежурный подмосковного ИВС вечером накануне инцидента перевел Мавриди из его камеры в другую, где находились и другие беглецы. Источник «Известий» утверждает, что камера рассчитана на шесть человек и Мавриди оказался в ней седьмым.

По словам собеседника, в камере № 4 было якобы намеренно оставлено незапертым окно для подачи пищи — так называемая «кормушка». Взломав замок с помощью неизвестно откуда взявшегося гаечного ключа, заключенные покинули помещение, вскрыли входную дверь, пересекли двор, вышли за ворота и скрылись в неизвестном направлении, утверждает источник. Уличная камера наружного наблюдения сняла их неторопливый путь, напомнил он. По сведениям источника, камеры внутри помещений ИВС в этот момент не работали.

За распахнутой дверью камеры № 4 остались еще двое задержанных — по их словам, они спали и ничего не заметили.

Прокуратура Московской области начала проверку по факту побега из ИВС истринского ОМВД.

«В ходе проверки, проведение которой поручено Истринской городской прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных должностных лиц», — сказано в сообщении надзорной инстанции.

СК возбудил в отношении двух сотрудников ИВС уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч.3 ст. 286 УК). Суд арестовал их до 5 октября.

Ненадежный изолятор

В побеге заключенным мог помочь сообщник с воли или же невнимательность сотрудников изолятора, предположил адвокат и полковник милиции в отставке Евгений Черноусов.

— Первая рабочая версия, конечно — халатность, допущенная сотрудником, который оставил не запертой «кормушку», — сказал эксперт. — Ее обязательно надо проверять. Но это может быть сговор с кем-то, организовавшим побег. Потому что их пять человек. Кто-то один мог организовать, а остальные с ним заодно. Так обычно бывает. Сговор может быть с сотрудником.

Евгений Черноусов добавил, что из ИВС сбежать значительно легче, чем из СИЗО. Мавриди доставили в ИВС за несколько часов до побега для следственных действий по делу об убийства Маругова.

— Это даже никакого сравнения, режим нахождения подследственных в СИЗО значительно строже и надежнее. Следователи просят вывезти из СИЗО в ИВС лишь в редких случаях, и обязательно в этот же день подследственных отвозят назад в следственный изолятор, — сказал эксперт.

Впрочем, изоляторы сегодня очень разнятся: есть современные, отвечающие всем необходимым требованиям, а есть морально устаревшие, добавил председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков.

— Сотрудников в изоляторах не хватает, заработная плата достаточно низкая, работа непрестижная, — считает эксперт. — Поэтому, конечно же, могут случаться ЧП. Преступники бывают «талантливые», «виртуозные». И если произошло ЧП — надо смотреть, была ли это халатность сотрудника или, может быть, неправильно сконструирован сам изолятор. Здесь комиссия должна сделать выводы: если окно для подачи пищи оставили открытым, что это, халатность или злой умысел, сговор? В камере душно, вентиляция слабая. Если, предположим, было жарко, заключенный мог попросить не закрывать окошко в двери, чтобы поступал свежий воздух. Я не исключаю, что это, возможно, была даже стандартная практика, чтобы людям не стало плохо в связи с жарой. Но по правилам окошко, конечно же, должно быть закрыто.

Он не исключил, что в истринском ИВС мог быть кадровый некомплект личного состава из-за сезона отпусков.

— Может быть, люди работают с перегрузками, с переработками. То есть я бы не стал огульно критиковать сотрудников полиции — работа достаточно непростая, — сказал Антон Цветков.

Побег заключенных мог произойти из-за целого комплекса причин, заключил он.

Предельная жестокость

По мнению источника «Известий», специализирующегося на борьбе с оргпреступностью (в том числе этнической), сегодня молдавские группировки в России представляют наибольшую опасность.

— Это преступные формирования, интегрированные в так называемое воровское сообщество на постсоветском пространстве, — рассказал специалист. — За последние 15 лет они заняли ниши других этнических группировок в России, например грузинских и северокавказских. Отличаются предельной жестокостью и дерзостью — часто калечат и ломают кости потерпевшим. Их визитной карточкой стали разбойные нападения на загородные особняки в Подмосковье. В зоне их внимания респектабельные домовладельцы — и в отличие от других «коллег» их не останавливает статус потенциальной жертвы. Среди пострадавших есть высокопоставленные чиновники, известные спортсмены, звезды, рестораторы и даже криминальные авторитеты.

После поимки беглецам грозит суровое наказание.

— Согласно ст. 313 УК РФ, за побег из мест лишения свободы или из-под стражи грозит наказание в виде исправительных работ на срок до четырех лет или лишения свободы на тот же срок, — рассказала член Ассоциации юристов России, управляющий партнер юридического «Легес-Бюро» Мария Спиридонова. — Совершенный группой по предварительному сговору или организованной группой побег карается пятью годами принудительных работ или заключением под стражу на тот же срок. От пяти до восьми лет могут получить беглецы, применившие или угрожавшие применить насилие или оружие.

Источники, близкие к следствию, полагают, что Александр Мавриди держит путь в Казахстан, откуда он родом.

В воскресенье Сабина Газиева, мать младших детей Владимира Маругова и его гражданская жена, выступила с видообращением в соцсетях.

— Я чувствую себя в опасности, — сказала Сабина Газиева. — Переживаю за себя, за своих детей. Я осталась одна. Я единственный свидетель. Этот человек страшный. Он совершил страшное убийство, и он на свободе. Я понимаю, что за этим человеком стоят заказчики. Что у них в дальнейших планах, я не понимаю, и от этого мне очень неспокойно.

МВД объявило награду в 1 млн рублей за информацию о местонахождении опасных беглецов.