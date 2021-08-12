Сбежавший из ИВС в Истре заключенный явился с повинной

Один из совершивших побег из изолятора временного содержания (ИВС) подмосковной Истры явился с повинной в отделение полиции. Об этом сообщили в четверг, 12 августа, заявила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк. Его имени она не назвала.

Ранее в этот день полицейским удалось задержать двоих из пяти беглецов — 35-летнего Дениса Грозаву и 34-летнего Ивана Цуркану.

Как уточнила Волк, их задержание было проведено сотрудниками главного управления уголовного розыска МВД РФ совместно с оперативниками из Московской области и городского округа Подольск во взаимодействии с ФСБ.

Сбежавшие скрывались на съемной квартире в Подольске, где их и обнаружены оперативники. Вместе с ними находились арендаторы квартиры — мужчина и женщина, их подозревают в пособничестве побегу путем предоставления укрытия фигурантам. Все четверо доставлены в территориальный орган внутренних дел, подчеркнула Волк.

«Розыск остальных беглецов продолжается», — сказала она.

Пятеро заключенных сбежали из изолятора 6 августа. Среди них был Александр Мавриди, подозреваемый в расправе над «колбасным королем» Владимиром Маруговым.

Сбежали они, отжав и скрутив замки с двери камеры. Предположительно, для этого они использовали гаечный ключ при побеге. Также они сорвали навесной замок на воротах.

Гаечный ключ Мавриди могла пронести его адвокат. Возбуждено уголовное дело по статье «Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи».

Как сообщили в Следственном комитете (СК) России, один из сотрудников изолятора временного содержания (ИВС) в Истре намеренно отключил камеры видеонаблюдения, что помогло заключенным сбежать из изолятора. Двум сотрудникам изолятора в Истре предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.

МВД России назначило вознаграждение в размере 1 млн рублей за помощь в розыске Мавриди.