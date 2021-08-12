Сотрудникам ИВС в Истре предъявили обвинение после побега заключенных

Двум сотрудникам изолятора в Истре предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий после побега заключенных. Об этом в четверг, 12 августа, сообщает старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, один из обвиняемых, заступив на дежурство, умышленно выключил камеры видеонаблюдения, ведущие запись в коридоре ИВС, а также направленные на помещение дежурной части. После этого обвиняемые покинули дежурный пост, оставив его без личного наблюдения, и отправились спать.

«Кроме этого, дежурные оставили открытыми так называемые кормушки — двери камер для передачи продуктов питания, что позволило пяти обвиняемым, содержавшимся под стражей, совершить побег», — уточнили в СК.

Расследование уголовных дел, возбужденных как в отношении должностных лиц, так и сбежавших заключенных продолжается. Устанавливаются все обстоятельства, условия и причастные к совершению преступления лица.

Пятеро заключенных сбежали из изолятора 6 августа. Среди них Александр Мавриди, подозреваемый в расправе над «колбасным королем» Владимиром Маруговым.

Сбежали они, отжав и скрутив замки с двери камеры. Предположительно, для этого они использовали гаечный ключ при побеге. Также они сорвали навесной замок на воротах. Гаечный ключ Мавриди могла пронести его адвокат.

Этот же день были задержаны два сотрудника изолятора по подозрению в превышении должностных полномочий.

Возбуждено уголовное дело по статье «Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи». МВД России назначило вознаграждение в размере 1 млн рублей за помощь в розыске Мавриди.

Примерно за неделю до побега Мавриди перевели в ИВС для проведения следственных действий. Его размещение там было незаконным и являлось халатностью должностных лиц.

Накануне побега Мавриди попросил перевести его в камеру с другими заключенными и объяснил это тем, что там находятся его земляки, приезжие из Молдавии. Там подозреваемый предоставил Денису Грозаву, Ивану Цуркану, Александру Бутнару и Николаю Тетере (им инкриминируют больше 20 эпизодов, в частности разбойные нападения, кражи и хищение оружия) инструмент для взлома.

Вечером 11 августа двоих из пяти, совершивших побег из изолятора подмосковной Истры — Грозаву и Цуркана — задержали.

Вместе с ними оперативники задержали и арендаторов квартиры, расположенной в Подольске. В ней скрывались сбежавшие. Арендаторов подозревают в пособничестве побегу путем предоставления укрытия фигурантам. Сейчас все четверо доставлены в местный отдел внутренних дел. Розыск оставшихся трех беглецов продолжается.