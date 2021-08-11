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Полиция задержала двух бежавших из ИВС в Истре

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Двое из пяти, совершивших побег из изолятора временного содержания (ИВС) подмосковной Истры, задержаны. Об этом сообщил портал «МВД Медиа» в среду, 11 августа.

Полицейским удалось задержать Дениса Грозаву и Ивана Цуркану.

«Сотрудниками ГУУР МВД России, ФСБ России совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по Московской области и УМВД России по г. о. Подольск в результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий задержаны двое мужчин, совершивших 6 августа побег из ИВС ОМВД России по г. о. Истра», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Грозаву и Цуркану скрывались на съемной квартире в Подольске. Вместе с ними оперативники задержали и арендаторов квартиры — мужчину и женщину, их подозревают в пособничестве побегу путем предоставления укрытия фигурантам.

Сейчас все четверо доставлены в местный отдел внутренних дел. Розыск оставшихся трех беглецов продолжается.

Как стало известно РЕН ТВ, бдительные граждане смогли опознать возможных беглецов — их увидели на улицах города, после чего правоохранители смогли установить квартиру.

Пятеро заключенных сбежали из изолятора ранее в пятницу, 6 августа. Среди них Александр Мавриди, подозреваемый в расправе над «колбасным королем» Владимиром Маруговым.

Сбежали они, отжав и скрутив замки с двери камеры. Предположительно, для этого они использовали гаечный ключ при побеге. Также они сорвали навесной замок на воротах.

Гаечный ключ Мавриди могла пронести его адвокат. Возбуждено уголовное дело по статье «Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи».

МВД России назначило вознаграждение в размере 1 млн рублей за помощь в розыске Мавриди.

Примерно за неделю до побега Мавриди перевели в ИВС для проведения следственных действий. Его размещение там было незаконным и являлось халатностью должностных лиц.

Накануне побега Мавриди попросил перевести его в камеру с другими заключенными и объяснил это тем, что там находятся его земляки, приезжие из Молдавии. Там подозреваемый предоставил Денису Грозаву, Ивану Цуркану, Александру Бутнару и Николаю Тетере (им инкриминируют больше 20 эпизодов, в частности разбойные нападения, кражи и хищение оружия) инструмент для взлома.

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