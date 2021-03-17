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Глава Еврокомиссии сообщила об ухудшении ситуации с COVID-19 в ЕС

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Ситуация с коронавирусом в Евросоюзе ухудшается. Об этом 17 марта заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Уступка вакцин: что подталкивает ЕС к закупке «Спутника V»
Намерение приобрести российский препарат в Евросоюзе официально не подтверждают

«Мы видим появление новых штаммов. Мы видим формирование третьей волны в странах сообщества. И мы знаем, что мы должны нарастить темпы вакцинации», — передает ее слова ТАСС.

Причиной такой ситуации она назвала замедление темпов вакцинации жителей стран Евросоюза — в этом она обвинила британскую фармацевтическую компанию AstraZeneca.

«Pfizer поставит в первом квартале 66 млн доз вакцины, что соответствует контракту, Moderna поставит 10 млн доз, это тоже соответствует ее обязательствам. AstraZeneca, которая должна была поставить 90 млн доз, недопроизвела и недопоставила их, что болезненно замедлило темпы кампании вакцинации», — пояснила фон дер Ляйен.

AstraZeneca, сообщили в Еврокомиссии, сможет поставить в первом квартале только 30 млн доз. По мнению фон дер Ляйен, ситуация должна измениться ко второму кварталу, когда начнутся поставки четвертой вакцины от Johnson & Johnson.

Заявления главы ЕК звучат на фоне приостановки использования вакцины от AstraZeneca в ряде государств. Ранее вакцинацию препаратом приостановили в Германии, Италии, Дании, Норвегии, Латвии, Исландии, Франции, Португалии, Испании, Индонезии, Словении и ряде других стран. Власти указанных стран приняли это решение, руководствуясь мерами предосторожности после сообщений о побочных эффектах у пациентов после прививки AstraZeneca.

Между тем некоторые соратники фон дер Ляйен считают российскую вакцину «Спутник V» действительным кандидатом на ее применение в ЕС. По словам члена ЕК Тьерри Бретона, нет оснований сомневаться в эффективности этого препарата.

15 марта стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с рядом европейских компаний о производстве «Спутник V», однако в ЕС информацию о готовности закупать препарат официально не подтвердили.

10 марта президент Института Роберта Коха профессор Лотар Вилер предупреждал, что третья волна коронавирусной инфекции может в ближайшее время ударить по Европе.

Во Франции, Норвегии, Польше и на Украине уже заявили о третьей волне коронавируса.

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