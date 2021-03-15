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В РФПИ рассказали о переговорах со странами Евросоюза по «Спутнику V»

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с некоторыми европейскими компаниями о производстве вакцины «Спутник V», однако в ЕС информацию о готовности закупать препарат официально не подтверждают.

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Как сообщил 15 марта генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев, фонд договорился с рядом европейских компаний из Италии, Испании, Франции, Германии о производстве вакцины «Спутник V». Также есть готовность начать поставки в те страны ЕС, которые самостоятельно зарегистрируют «Спутник V», подчеркнул он.

Кроме того, 15 марта стало известно, что Евросоюз готов начать переговоры о закупке российской вакцины, но для этого должен поступить запрос от четырех стран. Венгрия и Словакия уже одобрили «Спутник V» на национальном уровне, в обход общей европейской стратегии вакцинации. Заинтересованность в нем также выражала Чехия, о возможной закупке вакцины к июню 2021 года сообщили в Швеции.

Глава ПАСЕ Хендрик Дамс подтвердил информацию о вероятной закупке. По его словам, «соответствующее ведомство рассматривает эту возможность».

На официальном же уровне в Еврокомиссии заявили: переговоры о централизованной закупке «Спутника V» не ведутся.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Уступка вакцин: что подталкивает ЕС к закупке «Спутника V»

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