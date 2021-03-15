Уступка вакцин: что подталкивает ЕС к закупке «Спутника V»

Россия работает с европейскими партнерами над тем, чтобы увеличить выпуск вакцины «Спутник V». Об этом говорится в заявлении гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева (есть в распоряжении «Известий»). По его словам, фонд уже договорился о совместном производстве с компаниями из Италии, Испании, Франции и Германии, это поможет начать поставки на единый европейский рынок после того, как его регулятор одобрит российский препарат. В Евросоюзе официально намерение закупать вакцину не подтвердили. Однако, по сообщениям СМИ, Еврокомиссия готова пойти на это , чтобы взять под контроль ее распределение между странами-членами. Дискуссия ведется на фоне того, как страны ЕС приостанавливают у себя использование вакцины от AstraZeneca.

Чего хочет Евросоюз?

РФПИ договорился с некоторыми европейскими компаниями о производстве вакцины «Спутник V». Как заявил генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев, речь идет о предприятиях из Италии, Испании, Франции и Германии.

« В настоящее время ведутся переговоры еще с целым рядом производителей, чтобы увеличить объемы производства в ЕС. Это позволит начать активные поставки «Спутника V» на единый европейский рынок после получения одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), с которым сейчас идет активное взаимодействие в рамках рассмотрения поданной заявки, — говорится в заявлении. — Также РФПИ с партнерами готовы будут начать поставки в те страны ЕС, которые самостоятельно зарегистрируют «Спутник V».

15 марта стало известно, что Евросоюз готов начать переговоры о закупке российской вакцины от COVID «Спутник V». Как сообщило агентство Reuters, ссылаясь на чиновника, который ведет диалог с производителями препаратов, для этого должен поступить запрос от четырех стран . Венгрия и Словакия уже одобрили «Спутник V» на национальном уровне, в обход общей европейской стратегии вакцинации. Заинтересованность в нем также выражала Чехия, о возможной закупке вакцины к июню 2021 года сообщили в Швеции.

Уступка вакцин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Позже информацию о вероятной закупке подтвердил глава ПАСЕ Хендрик Дамс, который сейчас находится с визитом в Москве. По его словам, «соответствующее ведомство рассматривает эту возможность» . Чуть позже ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что Еврокомиссия готова заключить контракт с РФ для того, чтобы страны получали вакцину не сами, а через европейскую систему распределения. На официальном же уровне представитель ЕК заявил: переговоры о централизованной закупке «Спутник V» не ведутся.

Разговоры о том, что «Спутник V», которым в России уже привились 3,5 млн человек , может выйти на европейский рынок, шли с января 2021 года. Однако его экспертиза на соответствие стандартам ЕС началась лишь ближе к весне: о ее запуске EMA сообщило 4 марта. Позднее регулятор заявил, что ждать одобрения российской вакцины стоит не раньше мая.

— EMA будет оценивать данные по мере их поступления , чтобы решить, перевешивают ли преимущества риски. Текущий обзор будет продолжаться до тех пор, пока не будет доступно достаточно доказательств для официального заявления на получение разрешения на продажу, — заявили «Известиям» в пресс-службе регулятора. — Сроки будут зависеть от способности компании предоставить необходимые данные и ответить на вопросы, возникающие в ходе оценки.

По оценке европейских вирусологов, данные о «Спутнике V», опубликованные ранее в журнале Lancet, дают основания говорить о высокой эффективности препарата в предотвращении COVID .

Уступка вакцин Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

— Что касается препятствий, то основные проблемы могут заключаться в достижении соглашения относительно обмена данными и инспекций сайтов производителей. Но я думаю, что они преодолимы, в частности если появятся европейские фармацевтические предприятия, желающие производить вакцину, — заявил «Известиям» эпидемиолог Института фармакологических исследований имени Марио Негри Антонио Клавенна.

Евросоюз с конца 2020 года заключил соглашения с шестью производителями (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Sanofi/GSK, Janssen Pharmaceutica, CureVac) и забронировал у них порядка 2 млрд доз для 450 млн жителей объединения. На сегодня из шести препаратов в ЕС одобрено четыре . Изначально планировалось, что союз будет закупать препараты и распределять их между странами, однако это происходило медленнее, чем рассчитывали его участники, и потому правительства начали общаться с поставщиками напрямую .

14 марта замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что при заказе вакцин «как Брюсселем, так и государствами-членами были допущены ошибки»: единый подход был правильным шагом, но он работал в интересах богатых европейских стран. При этом еврокомиссар призвал не торопиться с выводами и подвести итоги по окончании пандемии.

Уступка вакцин Фото: REUTERS/Lindsey Wasson

Некоторые страны хотят сделать это раньше: Австрия, Болгария, Латвия, Словения и Чехия потребовали от руководства ЕС провести саммит, на котором лидеры бы обсудили справедливость распределения вакцин. По оценке этих пяти государств оно происходит непропорционально численности стран в объединении, поскольку механизм Евросоюза позволяет отдельным участникам заключать с фармкомпаниями дополнительные сделки, из-за чего препараты могут не достаться остальным.

Сложности с AstraZeneca

Разговоры об импорте «Спутник V» ведутся на фоне того, как страны ЕС приостанавливают у себя использование вакцины британо-шведской компании AstraZeneca , которая получила одобрение европейского регулятора 29 января. Причиной стали сообщения о том, что дозы из определенных партий могут вызывать тромбы в сосудах . К 15 марта использование препарата полностью или частично (отдельными партиями) приостановило несколько государств, в том числе Германия, Франция, Дания, Норвегия, Ирландия, Исландия, Италия, Румыния, Болгария и Нидерланды . В Норвегии, в частности, были госпитализированы трое медиков, получивших препарат. 15 марта стало известно, что один из них скончался.

— EMA следит за ситуацией и уже выпустило предварительный обзор того, что зарегистрированные случаи [тромбоза] не связаны с вакцинацией, — сказали «Известиям» в Еврокомиссии. — Поскольку вакцинация относится к уровню национальной компетенции, страны-члены могут применять более строгий подход, чем у EMA , на основании своей эпидемиологической ситуации и стратегии вакцинации.

В пресс-службе AstraZeneca, ссылаясь на слова представителя компании, заявили, что анализ данных на базе более чем 10 млн записей показал: доказательств повышенного риска тромбоэмболии легочной артерии или тромбоза глубоких вен от вакцины нет .

Уступка вакцин Фото: REUTERS/Yves Herman

— По сути, число такого типа случаев среди вакцинированных значительно ниже, чем то, чего можно ждать у населения в целом, — отметили «Известиям» в компании.

Мнения относительно ситуации вокруг AstraZeneca в европейском политическом истеблишменте разделились. Некоторые из опрошенных «Известиями» членов Европарламента заявили, что полностью доверяют EMA и в своих суждениях опираются на то, что говорят медэксперты. Однако среди европарламентариев есть и те, кто настаивает: европейский регулятор должен вновь провести экспертизу препарата .

— Человеческое здоровье должно быть на первом месте, и потому нужна повторная экспертиза, — сказал «Известиям» член комитета Европарламента по окружающей среде, здравоохранению и безопасности пищевых продуктов (ENVI), хорватский политик Иван Вилибор Синчич. — Я не уверен, что у AstraZeneca есть какое-либо реальное независимое подтверждение эффективности ее вакцины.

Среди фармацевтических компаний присутствует много коррупции, поэтому полностью доверять их заявлениям не стоит, подытожил евродепутат.