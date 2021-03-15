Уступка вакцин: что подталкивает ЕС к закупке «Спутника V»
Россия работает с европейскими партнерами над тем, чтобы увеличить выпуск вакцины «Спутник V». Об этом говорится в заявлении гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева (есть в распоряжении «Известий»). По его словам, фонд уже договорился о совместном производстве с компаниями из Италии, Испании, Франции и Германии, это поможет начать поставки на единый европейский рынок после того, как его регулятор одобрит российский препарат. В Евросоюзе официально намерение закупать вакцину не подтвердили. Однако, по сообщениям СМИ, Еврокомиссия готова пойти на это, чтобы взять под контроль ее распределение между странами-членами. Дискуссия ведется на фоне того, как страны ЕС приостанавливают у себя использование вакцины от AstraZeneca.
Чего хочет Евросоюз?
РФПИ договорился с некоторыми европейскими компаниями о производстве вакцины «Спутник V». Как заявил генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев, речь идет о предприятиях из Италии, Испании, Франции и Германии.
«В настоящее время ведутся переговоры еще с целым рядом производителей, чтобы увеличить объемы производства в ЕС. Это позволит начать активные поставки «Спутника V» на единый европейский рынок после получения одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), с которым сейчас идет активное взаимодействие в рамках рассмотрения поданной заявки, — говорится в заявлении. — Также РФПИ с партнерами готовы будут начать поставки в те страны ЕС, которые самостоятельно зарегистрируют «Спутник V».
15 марта стало известно, что Евросоюз готов начать переговоры о закупке российской вакцины от COVID «Спутник V». Как сообщило агентство Reuters, ссылаясь на чиновника, который ведет диалог с производителями препаратов, для этого должен поступить запрос от четырех стран. Венгрия и Словакия уже одобрили «Спутник V» на национальном уровне, в обход общей европейской стратегии вакцинации. Заинтересованность в нем также выражала Чехия, о возможной закупке вакцины к июню 2021 года сообщили в Швеции.
Позже информацию о вероятной закупке подтвердил глава ПАСЕ Хендрик Дамс, который сейчас находится с визитом в Москве. По его словам, «соответствующее ведомство рассматривает эту возможность». Чуть позже ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что Еврокомиссия готова заключить контракт с РФ для того, чтобы страны получали вакцину не сами, а через европейскую систему распределения. На официальном же уровне представитель ЕК заявил: переговоры о централизованной закупке «Спутник V» не ведутся.
Разговоры о том, что «Спутник V», которым в России уже привились 3,5 млн человек, может выйти на европейский рынок, шли с января 2021 года. Однако его экспертиза на соответствие стандартам ЕС началась лишь ближе к весне: о ее запуске EMA сообщило 4 марта. Позднее регулятор заявил, что ждать одобрения российской вакцины стоит не раньше мая.
— EMA будет оценивать данные по мере их поступления, чтобы решить, перевешивают ли преимущества риски. Текущий обзор будет продолжаться до тех пор, пока не будет доступно достаточно доказательств для официального заявления на получение разрешения на продажу, — заявили «Известиям» в пресс-службе регулятора. — Сроки будут зависеть от способности компании предоставить необходимые данные и ответить на вопросы, возникающие в ходе оценки.
По оценке европейских вирусологов, данные о «Спутнике V», опубликованные ранее в журнале Lancet, дают основания говорить о высокой эффективности препарата в предотвращении COVID.
— Что касается препятствий, то основные проблемы могут заключаться в достижении соглашения относительно обмена данными и инспекций сайтов производителей. Но я думаю, что они преодолимы, в частности если появятся европейские фармацевтические предприятия, желающие производить вакцину, — заявил «Известиям» эпидемиолог Института фармакологических исследований имени Марио Негри Антонио Клавенна.
Евросоюз с конца 2020 года заключил соглашения с шестью производителями (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Sanofi/GSK, Janssen Pharmaceutica, CureVac) и забронировал у них порядка 2 млрд доз для 450 млн жителей объединения. На сегодня из шести препаратов в ЕС одобрено четыре. Изначально планировалось, что союз будет закупать препараты и распределять их между странами, однако это происходило медленнее, чем рассчитывали его участники, и потому правительства начали общаться с поставщиками напрямую.
14 марта замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что при заказе вакцин «как Брюсселем, так и государствами-членами были допущены ошибки»: единый подход был правильным шагом, но он работал в интересах богатых европейских стран. При этом еврокомиссар призвал не торопиться с выводами и подвести итоги по окончании пандемии.
Некоторые страны хотят сделать это раньше: Австрия, Болгария, Латвия, Словения и Чехия потребовали от руководства ЕС провести саммит, на котором лидеры бы обсудили справедливость распределения вакцин. По оценке этих пяти государств оно происходит непропорционально численности стран в объединении, поскольку механизм Евросоюза позволяет отдельным участникам заключать с фармкомпаниями дополнительные сделки, из-за чего препараты могут не достаться остальным.
Сложности с AstraZeneca
Разговоры об импорте «Спутник V» ведутся на фоне того, как страны ЕС приостанавливают у себя использование вакцины британо-шведской компании AstraZeneca, которая получила одобрение европейского регулятора 29 января. Причиной стали сообщения о том, что дозы из определенных партий могут вызывать тромбы в сосудах. К 15 марта использование препарата полностью или частично (отдельными партиями) приостановило несколько государств, в том числе Германия, Франция, Дания, Норвегия, Ирландия, Исландия, Италия, Румыния, Болгария и Нидерланды. В Норвегии, в частности, были госпитализированы трое медиков, получивших препарат. 15 марта стало известно, что один из них скончался.
— EMA следит за ситуацией и уже выпустило предварительный обзор того, что зарегистрированные случаи [тромбоза] не связаны с вакцинацией, — сказали «Известиям» в Еврокомиссии. — Поскольку вакцинация относится к уровню национальной компетенции, страны-члены могут применять более строгий подход, чем у EMA, на основании своей эпидемиологической ситуации и стратегии вакцинации.
В пресс-службе AstraZeneca, ссылаясь на слова представителя компании, заявили, что анализ данных на базе более чем 10 млн записей показал: доказательств повышенного риска тромбоэмболии легочной артерии или тромбоза глубоких вен от вакцины нет.
— По сути, число такого типа случаев среди вакцинированных значительно ниже, чем то, чего можно ждать у населения в целом, — отметили «Известиям» в компании.
Мнения относительно ситуации вокруг AstraZeneca в европейском политическом истеблишменте разделились. Некоторые из опрошенных «Известиями» членов Европарламента заявили, что полностью доверяют EMA и в своих суждениях опираются на то, что говорят медэксперты. Однако среди европарламентариев есть и те, кто настаивает: европейский регулятор должен вновь провести экспертизу препарата.
— Человеческое здоровье должно быть на первом месте, и потому нужна повторная экспертиза, — сказал «Известиям» член комитета Европарламента по окружающей среде, здравоохранению и безопасности пищевых продуктов (ENVI), хорватский политик Иван Вилибор Синчич. — Я не уверен, что у AstraZeneca есть какое-либо реальное независимое подтверждение эффективности ее вакцины.
Среди фармацевтических компаний присутствует много коррупции, поэтому полностью доверять их заявлениям не стоит, подытожил евродепутат.