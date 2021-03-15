Словения приостановила применение вакцины AstraZeneca

В Словении временно приостановлена вакцинация от коронавируса британо-шведским препаратом AstraZeneca, сообщил министр здравоохранения страны Янел Поклюкар на пресс-конференции в понедельник, 15 марта.

По словам главы минздрава, группа экспертов детально изучила вакцину и пришла к выводу, что рисков относительно продолжения вакцинации нет.

«Тем не менее в качестве меры предосторожности группа предложила временно приостановить вакцинацию AstroZeneca. По крайней мере, до окончательного решения Европейского агентства лекарственных средств», — цитирует Поклюкара ТАСС.

Ранее в понедельник сообщалось, что вакцинацию препаратом AstraZeneca приостановили в Германии, Италии, Франции, Дании, Ирландии, Исландии, Румынии, Болгарии, Нидерландах, Испании, Индонезии. Власти этих государств приняли подобное решение, руководствуясь мерами предосторожности.

Также 15 марта стало известно, что консультативный комитет ВОЗ исследует материалы, свидетельствующие об образовании тромбов у привившихся вакциной AstraZeneca.