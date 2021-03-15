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Испания приостановила использование вакцины AstraZeneca

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Испания приостанавливает использование вакцины от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca не менее чем на 15 дней, сообщает 15 марта радио Cadena Ser.

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Данное решение было принято «в качестве мер предосторожности», заявила министр здравоохранения Испании Каролина Дариас.

Она созвала срочное совещание межтерриториального совета по здравоохранению для обсуждения приостановки использования вакцины на фоне сообщений о нарушениях свертываемости крови.

Власти автономных сообществ Андалусия, Кастилия-и-Леон и Астурия после сообщений о повышенном риске тромбоза после вакцинации препаратом от AstraZeneca приостановили его использование еще 12 марта.

При этом в испанском Агентстве по лекарственным средствам и продуктам здравоохранения (AEMPS) заверили, что случаев тромбоэмболии после прививки в королевстве не зафиксировано и оснований прекращать вакцинацию препаратом AstraZeneca нет.

15 марта стало известно, что в Дании после вакцинации препаратом от AstraZeneca умерла пациентка. В медицинском агентстве страны сообщили о схожести симптоматики с клинической картиной в нескольких отчетах в европейских базах данных. У женщины зафиксировали низкое количество тромбоцитов, тромбы в небольших и крупных сосудах и кровотечение.

В этот же день директор норвежского Агентства лекарственных средств Стейнар Мадсен сообщил, что в Норвегии умер медик, которого ранее госпитализировали из-за ухудшения состояния после прививки указанным препаратом.

На этом фоне применение вакцины от AstraZeneca приостановили в Германии, Италии и Франции, Дании, Ирландии, Исландии, Румынии, Болгарии и Нидерландах.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о начале исследования материалов, свидетельствующих об образовании тромбов у привившихся вакциной от AstraZeneca.

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