Испания приостановила использование вакцины AstraZeneca

Испания приостанавливает использование вакцины от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca не менее чем на 15 дней, сообщает 15 марта радио Cadena Ser.

Данное решение было принято «в качестве мер предосторожности», заявила министр здравоохранения Испании Каролина Дариас.

Она созвала срочное совещание межтерриториального совета по здравоохранению для обсуждения приостановки использования вакцины на фоне сообщений о нарушениях свертываемости крови.

Власти автономных сообществ Андалусия, Кастилия-и-Леон и Астурия после сообщений о повышенном риске тромбоза после вакцинации препаратом от AstraZeneca приостановили его использование еще 12 марта.

При этом в испанском Агентстве по лекарственным средствам и продуктам здравоохранения (AEMPS) заверили, что случаев тромбоэмболии после прививки в королевстве не зафиксировано и оснований прекращать вакцинацию препаратом AstraZeneca нет.

15 марта стало известно, что в Дании после вакцинации препаратом от AstraZeneca умерла пациентка. В медицинском агентстве страны сообщили о схожести симптоматики с клинической картиной в нескольких отчетах в европейских базах данных. У женщины зафиксировали низкое количество тромбоцитов, тромбы в небольших и крупных сосудах и кровотечение.

В этот же день директор норвежского Агентства лекарственных средств Стейнар Мадсен сообщил, что в Норвегии умер медик, которого ранее госпитализировали из-за ухудшения состояния после прививки указанным препаратом.

На этом фоне применение вакцины от AstraZeneca приостановили в Германии, Италии и Франции, Дании, Ирландии, Исландии, Румынии, Болгарии и Нидерландах.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о начале исследования материалов, свидетельствующих об образовании тромбов у привившихся вакциной от AstraZeneca.