Дания приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca

Власти Дании приняли решение приостановить вакцинацию против коронавируса препаратом AstraZeneca из-за жалоб на образование тромбов после введения лекарства. Об этом 11 марта сообщил министр здравоохранения Дании Магнус Хеунике в Twitter.

«Органы здравоохранения в целях предосторожности приостановили вакцинацию AstraZeneca после сигнала о возможном серьезном побочном эффекте в виде смертельно опасных сгустков крови», — написал министр в соцсети.

Хеунике отметил, что точно определить связь между вакцинацией AstraZeneca и образованием тромбов пока не удалось, однако в Дании хотят предотвратить осложнения и считают необходимым поведение расследования.

Днем ранее стало известно, что в Эстонии прекратили использовать партию препарата против коронавируса AstraZeneca, пока в Австрии не завершится расследование смерти вакцинированного указанным лекарством.

За день до этого в Латвии временно приостановили использование вакцины от коронавируса производства AstraZeneca с серийным номером ABV5300 в связи с выявленными проблемами со здоровьем у пациентов после прививки этим препаратом.

Отмечается, что у одного человека развился множественный тромбоз, он скончался спустя 10 дней после вакцинации. Другой пациент был госпитализирован с легочной эмболией.

7 марта власти Австрии также сообщили о решении приостановить вакцинацию от COVID-19 одной партией вакцины компании AstraZeneca в качестве мер предосторожности при расследовании смерти пациента после прививки.

3 марта в Эстонии сотрудник спасательного департамента умер после вакцинации препаратом AstraZeneca. В тот же день стало известно, что в Южной Корее после прививки этим же препаратом скончались два пациента в возрасте 50 и 63 лет. Врачи выясняют, могла ли смерть этих людей быть связана с действием вакцины.