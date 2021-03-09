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В Латвии приостановили вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca

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В Латвии временно приостановили использование вакцины от коронавируса производства AstraZeneca с серийным номером ABV5300 в связи с выявленными проблемами со здоровьем у пациентов после прививки этим препаратом. Об этом во вторник, 9 марта, сообщает BNN.

Отмечается, что у одного человека развился множественный тромбоз, он скончался спустя 10 дней после вакцинации. Другой пациент был госпитализирован с легочной эмболией.

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8 марта министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что не станет возражать против закупки и использования в стране российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», если препарат будет зарегистрирован Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). По его словам, вопрос рассмотрят в правительстве, если Латвии потребуются дополнительные поставки препарата от коронавируса.

Также 9 марта стало известно, что министр здравоохранения Австралии Грег Хант госпитализирован с подозрением на коронавирусную инфекцию спустя два дня после вакцинации от коронавируса. В заявление канцелярии Ханта говорилось, что он привился препаратом AstraZeneca.

7 марта власти Австрии также сообщили о решении приостановить вакцинацию от COVID-19 одной партией вакцины компании AstraZeneca в качестве мер предосторожности при расследовании смерти пациента после прививки.

3 марта в Эстонии сотрудник спасательного департамента умер после вакцинации препаратом AstraZeneca. В тот же день стало известно, что в Южной Корее после прививки этим же препаратом скончались два пациента в возрасте 50 и 63 лет. Врачи выясняют, могла ли смерть этих людей быть связана с действием вакцины.

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