В Австрии приостановили использование партии вакцины AstraZenecа

Власти Австрии приняли решение приостановить вакцинацию от COVID-19 одной партией вакцины компании AstraZeneca в качестве мер предосторожности при расследовании смерти пациента после прививки. Об этом в воскресенье, 7 марта, сообщил федеральный офис безопасности в здравоохранении (BASG) страны.

«BASG получил два сообщения, связанных по времени с вакцинацией из одной и той же партии препарата вакцины в районной клинике Zwettl в провинции Нижняя Австрия», — приводит сообщение офиса портал News Break.

Уточняется, что 49-летняя женщина скончалась в результате тяжелых нарушений свертываемости крови. У другой пациентки, 35-летней женщины, развилась тромбоэмболия легочной артерии. Сейчас она находится в процессе выздоровления.

При этом в BASG подчеркивают, что сейчас нет доказательств причинно-следственной связи с вакцинацией, однако в качестве меры предосторожности оставшиеся запасы из партии вакцины больше не выдаются.

5 марта стало известно, что власти Венгрии временно приостановили кампанию по вакцинации населения против COVID-19 препаратом AstraZeneca из-за технических проблем с оповещением населения.

Ранее, 3 марта, в Эстонии сотрудник спасательного департамента умер после вакцинации препаратом AstraZeneca. В тот же день стало известно, что в Южной Корее после прививки этим же препаратом скончались два пациента в возрасте 50 и 63 лет. Врачи выясняют, могла ли смерть двух человек быть связана с действием вакцины.