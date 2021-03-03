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В Южной Корее два человека умерли после вакцинации препаратом AstraZeneca

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Власти Южной Кореи начали расследование причин смерти двух человек, которые вакцинировались от COVID-19 препаратом AstraZeneca. Об этом в среду, 3 марта, сообщает Yonhap News Agency.

Отмечается, что 50-летний пациент с множественными заболеваниями скончался 3 марта в больнице в Гояне, недалеко от северо-западной границы Сеула, после проведенной накануне процедуры вакцинации. Медицинские работники отмечали у мужчины симптомы сердечной недостаточности, а также затрудненное дыхание, которые усилились к утру 3 марта.

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Другой 63-летний пациент с цереброваскулярными болезнями находился на стационарном лечении в больнице города Пхёнтхэк провинции Кёнгидо. 27 февраля он прошел вакцинацию препаратом AstraZeneca, спустя день у него поднялась высокая температура и начались сильные боли по всему телу. Во вторник, 2 марта, он был переведен в другую больницу, где 3 марта умер от пневмонии.

Врачи в настоящий момент выясняют, могла ли смерть двух человек быть связана с действием вакцины.

2 марта Национальный совещательный комитет Канады не рекомендовал использовать вакцину от COVID-19 производства компании AstraZeneca людям старше 65 лет. Такое решение принято из-за ограниченной информации относительно эффективности этого препарата для данной возрастной группы, передает «Газета.ру».

В тот же день экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что препарат AstraZeneca, поставленный на Украину в конце февраля, по словам врачей, оказался сомнительного качества. В первую очередь прививку получают медики. Однако многие из них отказываются вакцинироваться из-за недоверия к препарату.

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