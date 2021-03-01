Порошенко раскритиковал вакцинацию от COVID-19 на Украине

Вакцина от COVID-19 производства компании AstraZeneca, поставленная на Украину в конце февраля, по словам врачей, оказалась сомнительного качества. Об этом на заседании Согласительного совета в Верховной раде 1 марта заявил бывший президент Украины Петр Порошенко.

«Я только что вернулся с Прикарпатья, где критическая ситуация с точки зрения противодействия пандемии, защиты людей... На мои вопросы, почему отказываются вакцинироваться — прошу прощения за непарламентское выражение, прозвучавшее из уст врача, который пребывает в отчаянии, — потому что г… привезли. И привезли это из-за коррупции и профнепригодности», — сказал Порошенко. Соответствующее видео опубликовано в понедельник на его YouTube-канале.

По словам бывшего украинского президента, ситуация с коронавирусом в западных регионах страны осложняется работающими лыжными курортами и новым штаммом вируса. Порошенко со ссылкой на местных врачей заявил, что из-за незакрытого курорта Буковель распространился новый штамм коронавируса.

«До сих пор Буковель работает, а его владельцы набивают карманы. В Прикарпатье, по крайней мере в тех больницах, где я был, нет ни одной свободной койки, оборудованной кислородом/ <…> Ситуация критическая», — добавил он.

О том, что на Украине зарегистрировали вакцину Covishield совместного производства AstraZeneca/Oxford, стало известно 23 февраля. Регистрация препарата в стране началась 15 февраля. Отмечалось, что из Индии в страну доставили 500 тыс. доз препарата.

При этом в первую очередь прививку получают медики. Однако многие из них вакцинироваться отказываются из-за недоверия к завезенному в страну препарату. В связи с этим, как сообщалось, вакцину приходится утилизировать. В министерстве здравоохранения страны это объяснили правилами и особенностями упаковки вакцины.

Помимо этого, замминистра здравоохранения Украины главный санитарный врач Виктор Ляшко 26 февраля заявлял о семи первых сообщениях о неблагоприятных событиях после вакцинации препаратом от AstraZeneca/Oxford.

1 марта глава украинского минздрава Максим Степанов сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский планирует публично сделать прививку от коронавирусной инфекции индийской вакциной Covishield. По его словам, это будет сделано для того, чтобы продемонстрировать качество вакцины.