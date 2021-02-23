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Вакцина AstraZeneca прошла регистрацию на Украине

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На территории Украины зарегистрировали вакцину Covishield совместного производства AstraZeneca/Oxford. Об этом во вторник, 23 февраля, пишет пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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«Вчера, 22 февраля 2021 года, министерство здравоохранения Украины зарегистрировало вакцину против COVID-19 Oxford / AstraZeneca для экстренного медицинского применения», — говорится в сообщении.

Регистрация препарата на Украине началась 15 февраля.

В ведомстве уточнили, что страна получила информацию от проекта COVAX о поставках от 2,2 до 3,7 млн доз вакцин Oxford/AstraZeneca в I–II квартале 2021 года. Кроме того, препарат будет закуплен за государственные средства напрямую у производителей.

Первая партия вакцины уже прибыла на Украину, передает телеканал «Украина-24» со ссылкой на пресс-службу киевского аэропорта Борисполь. Из Индии доставили 500 тыс. доз Covishield.

Накануне власти Украины объявили, что договорились о получении 15 млн доз вакцины против коронавируса Novavax. По словам главы минздрава страны Максима Степанова, производитель поставит 5 млн дополнительных доз, в ближайшее время будет подписан договор. Первые поставки начнутся в июле 2021 года.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация с распространением коронавируса в стране стабилизировалась. Также глава государства пообещал получение 1 млн доз вакцины от коронавируса в феврале, однако не уточнил, какой именно.

1 февраля Зеленский пояснил отсутствие доступа страны к вакцинам: он сообщил, что Украина не является равным членом ЕС, в связи с чем находится «не в приоритете стран, которые уже давно получают вакцину».

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов 29 января сообщал, что страна готова выкупать избыточные объемы вакцин от коронавируса у государств Евросоюза. Между тем регистрировать российскую вакцину «Спутник V» в стране не планируется, подчеркнул он.

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