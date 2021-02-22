Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Боррель заявил о «росте репрессий» в Белоруссии
Армия
Поставки новейшего пистолета-пулемета Калашникова начнутся в 2021 году
Мир
В МИД Германии заявили о необходимости конструктивного диалога с Москвой
Политика
Путин уверен, что объединение позволит справороссам достойно проявить себя на выборах
Мир
Украина договорилась о получении американской вакцины в июле
Авто
Суммарный долг россиян по штрафам ГИБДД вырос на 1 млрд рублей
Мир
В Болгарии увидели в школьных уроках патриотизма подготовку к войне с Россией
Мир
Ереван заявил о заинтересованности в расширении военной базы РФ в Гюмри
Мир
В бундестаге назвали водную блокаду Крыма средневековым методом осады
Сюжет:

Украина договорилась о получении американской вакцины в июле

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина договорилась о получении 15 млн доз вакцины против коронавируса Novavax. Об этом в понедельник, 22 февраля, рассказал министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Нескорая помощь: как на Украине реформируют здравоохранение
Врачи уезжают в Польшу, пациенты задыхаются без кислорода

«Успешно завершили переговоры об увеличении поставок в Украину американской вакцины NovaVax», — отметил он в своем аккаунте в Facebook.

По словам главы Минздрава, производитель поставит 5 млн дополнительных доз, в ближайшее время будет подписан договор.

Степанов подчеркнул, что общий объем ожидаемых поставок достигает 15 млн доз. Первые поставки начнутся в июле 2021 года.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация с распространением коронавируса в стране стабилизировалась. Также глава государства пообещал получение 1 млн доз вакцины от коронавируса в феврале, однако не уточнил, какой именно, но упомянул планируемые закупки Novavax, которая проходит испытания в США и нигде пока не применяется.

1 февраля Зеленский пояснил отсутствие доступа страны к вакцинам: он сообщил, что Украина не является равным членом ЕС, в связи с чем находится «не в приоритете стран, которые уже давно получают вакцину».

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов 29 января сообщал, что страна готова выкупать избыточные объемы вакцин от коронавируса у государств Евросоюза. Между тем регистрировать российскую вакцину «Спутник V» в стране не планируется, подчеркнул он.

По данным портала Worldometers, на Украине за все время пандемии зарегистрировано более 1,3 млн случаев COVID-19, при этом выздоровели свыше 1,1 млн человек, скончались более 25 тыс. пациентов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021