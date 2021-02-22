Украина договорилась о получении американской вакцины в июле

Украина договорилась о получении 15 млн доз вакцины против коронавируса Novavax. Об этом в понедельник, 22 февраля, рассказал министр здравоохранения страны Максим Степанов.

«Успешно завершили переговоры об увеличении поставок в Украину американской вакцины NovaVax», — отметил он в своем аккаунте в Facebook.

По словам главы Минздрава, производитель поставит 5 млн дополнительных доз, в ближайшее время будет подписан договор.

Степанов подчеркнул, что общий объем ожидаемых поставок достигает 15 млн доз. Первые поставки начнутся в июле 2021 года.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация с распространением коронавируса в стране стабилизировалась. Также глава государства пообещал получение 1 млн доз вакцины от коронавируса в феврале, однако не уточнил, какой именно, но упомянул планируемые закупки Novavax, которая проходит испытания в США и нигде пока не применяется.

1 февраля Зеленский пояснил отсутствие доступа страны к вакцинам: он сообщил, что Украина не является равным членом ЕС, в связи с чем находится «не в приоритете стран, которые уже давно получают вакцину».

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов 29 января сообщал, что страна готова выкупать избыточные объемы вакцин от коронавируса у государств Евросоюза. Между тем регистрировать российскую вакцину «Спутник V» в стране не планируется, подчеркнул он.

По данным портала Worldometers, на Украине за все время пандемии зарегистрировано более 1,3 млн случаев COVID-19, при этом выздоровели свыше 1,1 млн человек, скончались более 25 тыс. пациентов.