На Украине заявили о планах выкупать излишки вакцин от COVID-19 у стран ЕС

Украина готова выкупать избыточные объемы вакцин от коронавируса у государств Евросоюза. Об этом в пятницу, 29 января, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов во время онлайн-дискуссии «Увеличение помощи ЕС странам Восточного партнерства в борьбе с COVID-19».

«Наши команды уже работают над пилотным проектом. Мы готовы выкупить излишки вакцин у государств — членов ЕС для того, чтобы как можно быстрее защитить наших граждан», — приводит сайт «Укринформ» слова Степанова.

Министр обратился к депутатам с просьбой проинформировать о данном решении страны Евросоюза.

Он также отметил, что Украина ведет активные переговоры с основными производителями вакцин от коронавируса. В частности, с несколькими из них уже согласовываются потенциальные контракты.

Ранее в этот же день Верховная рада Украины во втором чтении одобрила законопроект об ускоренной регистрации вакцин от коронавирусной инфекции на территории Украины. Исключение составляют препараты российского производства.

В конце декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский отказался от российской вакцины «Спутник V», признав, что ему трудно объяснить соотечественникам, почему страна не хочет закупать препарат из РФ.

В свою очередь, политики и общественные деятели неоднократно призывали Киев закупить российскую вакцину от коронавируса, так как она показала высокую эффективность и безопасность.