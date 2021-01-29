На Украине одобрили ускоренную регистрацию вакцин от COVID-19

Верховная Рада Украины 29 января во втором чтении одобрила законопроект об ускоренной регистрации вакцин от коронавирусной инфекции на территории Украины. Исключение составляют препараты российского производства.

«Учитывая текущую сложнейшую ситуацию на Украине с пандемией COVID-19, для обеспечения ускоренной государственной регистрации лекарственных средств с целью экстренного медицинского применения отдельных лекарственных средств, в частности вакцин для предотвращения COVID-19, был разработан этот проект закона», — говорится в пояснительной записке к документу.

Однако данная процедура не может быть применена к тем препаратам, которые «были разработаны в государстве, признанном в установленном порядке государством-агрессором». Под государством-агрессором украинские законодатели подразумевают Россию.

Ранее в этот же день Глава минздрава Украины Максим Степанов заявил, что Киев не планирует проводить регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

В конце декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский отказался от «Спутника V», признав, что ему трудно объяснить согражданам, почему Киев не хочет закупать российскую вакцину. В октябре украинский лидер заявлял, что страна получит «настоящую» вакцину от коронавируса из Евросоюза, однако в итоге Киев закупил препарат китайских компаний.

12 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что будет против использования в стране «Спутника V», даже если украинские специалисты заверят в эффективности вакцины.

25 января депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич назвал позицию украинских властей по «Спутнику V» безответственной. Он напомнил, что российский препарат уже используется в ряде стран мира, в связи с чем осудил отказ Киева от «одной из самых эффективных мер по борьбе с COVID-19».

Политики и общественные деятели неоднократно призывали Киев закупить российскую вакцину от коронавируса, так как она показала высокую эффективность и безопасность.