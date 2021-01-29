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На Украине одобрили ускоренную регистрацию вакцин от COVID-19

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Верховная Рада Украины 29 января во втором чтении одобрила законопроект об ускоренной регистрации вакцин от коронавирусной инфекции на территории Украины. Исключение составляют препараты российского производства.

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«Учитывая текущую сложнейшую ситуацию на Украине с пандемией COVID-19, для обеспечения ускоренной государственной регистрации лекарственных средств с целью экстренного медицинского применения отдельных лекарственных средств, в частности вакцин для предотвращения COVID-19, был разработан этот проект закона», — говорится в пояснительной записке к документу.

Однако данная процедура не может быть применена к тем препаратам, которые «были разработаны в государстве, признанном в установленном порядке государством-агрессором». Под государством-агрессором украинские законодатели подразумевают Россию.

Ранее в этот же день Глава минздрава Украины Максим Степанов заявил, что Киев не планирует проводить регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

В конце декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский отказался от «Спутника V», признав, что ему трудно объяснить согражданам, почему Киев не хочет закупать российскую вакцину. В октябре украинский лидер заявлял, что страна получит «настоящую» вакцину от коронавируса из Евросоюза, однако в итоге Киев закупил препарат китайских компаний.

12 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что будет против использования в стране «Спутника V», даже если украинские специалисты заверят в эффективности вакцины.

25 января депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич назвал позицию украинских властей по «Спутнику V» безответственной. Он напомнил, что российский препарат уже используется в ряде стран мира, в связи с чем осудил отказ Киева от «одной из самых эффективных мер по борьбе с COVID-19».

Политики и общественные деятели неоднократно призывали Киев закупить российскую вакцину от коронавируса, так как она показала высокую эффективность и безопасность.

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