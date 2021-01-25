В Верховной раде назвали позицию Киева по «Спутнику V» безответственной

Позиция украинских властей, которые отказываются от возможности применять российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», является безответственной. Такое мнение высказал депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич в понедельник, 25 января.

Выступая на заседании согласительного совета лидеров парламентских фракций он сказал, что «Спутник V» уже сейчас используется в Сербии, Венгрии, а также препарат подан на регистрацию в Германии.

«Я хочу увидеть лицо власти, если в Германии и в других странах Европы начнут использовать для защиты своих граждан «Спутник V» как одну из самых эффективных мер по борьбе с COVID-19. Я считаю, что такая позиция государства является безответственной относительно собственных граждан», — сказал депутат на заседании согласительного совета лидеров парламентских фракций.

12 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что будет против использования в стране «Спутника V», даже если украинские специалисты будут убеждены в эффективности вакцины.

В конце декабря прошлого года президент Украины Владимир Зеленский отказался от «Спутника V», признав, что ему трудно объяснить украинцам, почему страна не хочет закупать российский препарат. В октябре украинский лидер заявлял, что страна получит «настоящую» вакцину от коронавируса из Евросоюза. Однако в итоге закупил вакцину от китайских компаний.

Ранее, 5 января, харьковская компания «Биолек» подала заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». 8 января министр здравоохранения Украины Максим Степанов подтвердил этот факт, но уточнил, что это только заявка.

Политики и общественные деятели неоднократно призывали Киев закупить российскую вакцину от коронавируса, так как она показала высокую эффективность и безопасность.