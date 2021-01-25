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В Верховной раде назвали позицию Киева по «Спутнику V» безответственной

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Позиция украинских властей, которые отказываются от возможности применять российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», является безответственной. Такое мнение высказал депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич в понедельник, 25 января.

Выступая на заседании согласительного совета лидеров парламентских фракций он сказал, что «Спутник V» уже сейчас используется в Сербии, Венгрии, а также препарат подан на регистрацию в Германии.

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«Я хочу увидеть лицо власти, если в Германии и в других странах Европы начнут использовать для защиты своих граждан «Спутник V» как одну из самых эффективных мер по борьбе с COVID-19. Я считаю, что такая позиция государства является безответственной относительно собственных граждан», — сказал депутат на заседании согласительного совета лидеров парламентских фракций.

12 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что будет против использования в стране «Спутника V», даже если украинские специалисты будут убеждены в эффективности вакцины.

В конце декабря прошлого года президент Украины Владимир Зеленский отказался от «Спутника V», признав, что ему трудно объяснить украинцам, почему страна не хочет закупать российский препарат. В октябре украинский лидер заявлял, что страна получит «настоящую» вакцину от коронавируса из Евросоюза. Однако в итоге закупил вакцину от китайских компаний.

Ранее, 5 января, харьковская компания «Биолек» подала заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». 8 января министр здравоохранения Украины Максим Степанов подтвердил этот факт, но уточнил, что это только заявка.

Политики и общественные деятели неоднократно призывали Киев закупить российскую вакцину от коронавируса, так как она показала высокую эффективность и безопасность.

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