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Зеленский пообещал украинцам «настоящую» вакцину от коронавируса

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна получит «настоящую» вакцину от коронавируса из Евросоюза. Об этом он написал на своей странице в Facebook 8 октября по итогам саммита с ЕС.

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Ранее, 6 октября, президент России Владимир Путин на встрече с сопредседателем украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком допустил поставки российской вакцины «Спутник V» на Украину.

«Евросоюз подтвердил, что поможет Украине получить настоящую вакцину, когда она появится, и не будет вызывать сомнений у ученых. Поэтому не советую очень верить в предвыборные «инициативы» отдельных циников, которые уже вакцинировались непроверенным средствами»,— написал Зеленский.

Медведчук на встрече с Путиным рассказал, что он сам и его семья вакцинировались российским препаратом от COVID-19 во время отдыха в Крыму в августе.

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа в России. Препарат, разработанный специалистами Центра имени Гамалеи, назвали «Спутник V».

1 октября стало известно о начале клинических исследований российской вакцины от COVID-19 в Белоруссии. Они идут в восьми медицинских учреждениях страны.

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