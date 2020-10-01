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Минск начал прививать добровольцев российским «Спутником V»

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Клинические испытания российской вакцины «Спутник V» против коронавируса начались 1 октября в Белоруссии. Об этом сообщается в Telegram-канале минздрава страны в четверг.

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«Сегодня в Беларуси начинается вакцинирование добровольцев в рамках проведения в стране двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого исследования вакцины «Спутник V», созданной на платформе аденовирусных векторов человека», — сообщили в ведомстве.

По словам исполняющего обязанности министра здравоохранения республики Дмитрия Пиневича, более 4 тыс. белорусов захотели привиться российской вакциной в рамках исследований.

Клинические исследования пройдут в восьми медицинских учреждениях Белоруссии, из них шесть — это поликлиники Минска: № 1, 4, 5, 14, 19 и 28.

Вакцинация проводится в рамках выполнения договоренностей между президентами России и Белоруссии по проведению клинических испытаний этого препарата и его последующей регистрации. В рамках исследования 100 человек смогут вакцинироваться от COVID-19. Финансирование клинических исследований в Белоруссии осуществляет Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Ранее, 29 августа, глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил на совещании с президентом России Владимиром Путиным, что первые дозы российской вакцины от коронавируса поставили в Белоруссию раньше срока.

В середине сентября на встрече с Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил благодарность за то, что его государство в числе первых получит вакцину от COVID-19. В конце августа белорусский лидер заявил, что верит в хорошее качество препарата «Спутник V».

Первую в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали 11 августа в России. Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи, он получил название «Спутник V».

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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