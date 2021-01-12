Глава МИД Украины объяснил нежелание закупать вакцину «Спутник V»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что будет против использования в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V», даже если украинские специалисты будут убеждены в ее эффективности.

В эфире украинского телеканала «1+1» во вторник, 12 января, Кулебе задали вопрос: использовала бы Украина российскую вакцину от коронавируса, если бы ее эффективность была доказана и она была бы дешевле?

«Как член правительства я бы выступал против такого решения, потому что Россия не беспокоится о здоровье украинцев, она заботится о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии путем поставки вакцины», — заявил министр.

По его мнению, обсуждение закупки российской вакцины является «признаком навязанной гибридной дискуссии».

Кулеба также убежден, что «окончательных результатов исследований по «Спутнику V» нет».

В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский отказался от «Спутника V», признав, что ему трудно объяснить украинцам, почему страна не хочет закупать российский препарат. В октябре украинский лидер заявлял, что страна получит «настоящую» вакцину от коронавируса из Евросоюза.

9 января министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в стране в настоящий момент не рассматривается применение российской вакцины от коронавируса. По словам чиновника, Киев уже заключил договор по поставке вакцины китайской фармкомпании Sinovac Biotech.

Ранее, 5 января, харьковская компания «Биолек» подала заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». 8 января Степанов подтвердил этот факт, но уточнил, что это только заявка.

Политики и общественные деятели неоднократно призывали Киев закупить российскую вакцину от коронавируса, так как она показала высокую эффективность и безопасность.