Минздрав Украины подтвердил получение заявки на регистрацию «Спутника V»

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в пятницу, 8 января, подтвердил, что харьковская компания «Биолек» действительно подала заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

«Компания «Биолек» подала заявку в государственный экспертный центр. Это только заявка. Далее они должны подать еще регистрационную форму, должны подать досье. В этом досье четко должна быть отображена безопасность этой вакцины, результаты первой фазы клинических испытаний, второй, третьей — всё это должно отображаться в досье», ― сказал он в ходе брифинга.

Глава украинского минздрава подчеркнул, что вокруг «Спутника V» много политики, поскольку, по его мнению, Россия всегда использовала любую возможность «в этой гибридной войне», сообщает «Украинская правда».

5 января «Биолек» подтвердила подачу заявки в министерство здравоохранения Украины на регистрацию российской вакцины от коронавируса.

В тот же день президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский написал в своем блоге на портале «Обозреватель», что украинские политики начали тайную вакцинацию от COVID-19.

По его словам, прививку сделали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, глава профильного медицинского комитета Верховной рады Михаил Радуцкий и ряд народных депутатов.

На следующий день президент Украины Владимир Зеленский поручил правоохранительным органам проверить данную информацию. Он подчеркнул, что у государства есть четкий план вакцинации, согласно которому прививки сначала получат люди из групп риска и медики, которые непосредственно работают с коронавирусом.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 8 января, на планете зарегистрировано свыше 88,6 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 1,9 млн человек, вылечились 63,6 млн. На Украине зафиксировано 1,1 млн заболевших коронавирусом, при этом 19,5 тыс. человек скончались, а еще 778,3 тыс. ― выздоровели.