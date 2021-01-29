Минздрав Украины заявил об отказе регистрировать российский «Спутник V»

Глава минздрава Украины Максим Степанов заявил, что Киев не планирует проводить регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом в пятницу, 29 января, сообщает портал LIGA.net.

По словам Степанова, украинские политики, которые говорят о возможности регистрации препарата, стремятся «поднимать свой рейтинг на каком-то хайпе и фейковой информации».

«У нас сейчас есть две крайности — одна политическая сила устроила какую-то истерию по поводу регистрации российской вакцины «Спутник V». Сразу могу сказать: можете истерить еще очень долго, никто российскую вакцину в стране регистрировать не будет», — подчеркнул министр.

Глава ведомства выразил уверенность, что украинцы смогут сделать прививку от коронавируса с февраля 2021 года.

В конце декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский отказался от «Спутника V», признав, что ему трудно объяснить согражданам, почему Киев не хочет закупать российскую вакцину. В октябре украинский лидер заявлял, что страна получит «настоящую» вакцину от коронавируса из Евросоюза, однако в итоге Киев закупил препарат китайских компаний.

12 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что будет против использования в стране «Спутника V», даже если украинские специалисты заверят в эффективности вакцины.

25 января депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич назвал позицию украинских властей по «Спутнику V» безответственной. Он напомнил, что российский препарат уже используется в ряде стран мира, в связи с чем осудил отказ Киева от «одной из самых эффективных мер по борьбе с COVID-19».

Политики и общественные деятели неоднократно призывали Киев закупить российскую вакцину от коронавируса, так как она показала высокую эффективность и безопасность.