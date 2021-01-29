Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Названа дата прощания с Лановым
Интернет
Google признала необоснованными ограничения на гимн России в YouTube
Мир
Кравчук заявил о недопустимости обмена удерживаемых лиц в Донбассе на частном уровне
Общество
В Минобрнауки назвали дату возвращения вузов к очному обучению
Мир
Лукашенко рассказал о подготовке провокации с покушением на депутатов в день инаугурации
Общество
Пострадавшая в ДТП замминистра культуры Алтайского края скончалась
Мир
Пиротехники МЧС РФ обнаружили в Карабахе около 15,5 тыс. боеприпасов
Политика
В Совфеде объяснили санкции Украины против РФ зависимостью от запада
Общество
Адвокат рассказал о работе Ефремова в швейном цехе колонии
Сюжет:

Минздрав Украины заявил об отказе регистрировать российский «Спутник V»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава минздрава Украины Максим Степанов заявил, что Киев не планирует проводить регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом в пятницу, 29 января, сообщает портал LIGA.net.

Превентивные замеры: как в РФ сформируют иммунитет у 60% населения
Улучшение эпидемиологической ситуации в стране дает предпосылки для отмены ряда ограничений

По словам Степанова, украинские политики, которые говорят о возможности регистрации препарата, стремятся «поднимать свой рейтинг на каком-то хайпе и фейковой информации».

«У нас сейчас есть две крайности — одна политическая сила устроила какую-то истерию по поводу регистрации российской вакцины «Спутник V». Сразу могу сказать: можете истерить еще очень долго, никто российскую вакцину в стране регистрировать не будет», — подчеркнул министр.

Глава ведомства выразил уверенность, что украинцы смогут сделать прививку от коронавируса с февраля 2021 года.

В конце декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский отказался от «Спутника V», признав, что ему трудно объяснить согражданам, почему Киев не хочет закупать российскую вакцину. В октябре украинский лидер заявлял, что страна получит «настоящую» вакцину от коронавируса из Евросоюза, однако в итоге Киев закупил препарат китайских компаний.

12 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что будет против использования в стране «Спутника V», даже если украинские специалисты заверят в эффективности вакцины.

25 января депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич назвал позицию украинских властей по «Спутнику V» безответственной. Он напомнил, что российский препарат уже используется в ряде стран мира, в связи с чем осудил отказ Киева от «одной из самых эффективных мер по борьбе с COVID-19».

Политики и общественные деятели неоднократно призывали Киев закупить российскую вакцину от коронавируса, так как она показала высокую эффективность и безопасность.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021