Зеленский заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом на Украине

Ситуация с распространением коронавируса на Украине стабилизировалась, заявил президент Владимир Зеленский на форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы» 8 февраля.

«Нам удалось достичь стабилизации с распространением коронавируса и в три раза уменьшить средненедельное количество заболевших», — говорится в опубликованном на YouTube выступлении Зеленского.

Форум проходит 8–10 февраля с участием премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, представителей правительства, Верховной рады при поддержке Всемирной организации здравоохранения, UNICEF и Агентства США по международному развитию (USAID), отмечается в сообщении украинского кабмина.

На мероприятии обсуждаются планы на 2021 год по преодолению пандемии на Украине. В частности, Зеленский пообещал получение 1 млн доз вакцины от коронавируса в феврале, однако не уточнил, какой именно, но упомянул планируемые закупки Novavax, которая проходит испытания в США и нигде пока не применяется. Зеленский также заявил о готовности сделать прививку первой вакциной, которая появится в стране, уточнив, что «первой будет Pfizer, 200 тыс.», информирует портал «Страна.ua».

По информации системы мониторинга распространения коронавируса, за минувшие сутки на Украине были выявлены 2141 новый случай инфекции, 2697 выздоровевших пациентов и 41 летальный исход от осложнений, вызванных заболеванием. Лидером по заболеваемости остается Киев — там выявлено 130 324 случая.

Накануне в стране было выявлено менее 3,5 тыс. новых случаев заболевания. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано более 1,2 млн случаев COVID-19, 1 075 743 человека выздоровели, 23 644 человека погибли.

В начале февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство страны планирует сохранить «адаптивный» карантин — ограничения будут различаться в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах.

1 февраля президент Украины Владимир Зеленский пояснил отсутствие доступа страны к вакцинам: он сообщил, что Украина не является равным членом ЕС, в связи с чем находится «не в приоритете стран, которые уже давно получают вакцину».

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов 29 января сообщал, что страна готова выкупать избыточные объемы вакцин от коронавируса у государств Евросоюза. Между тем регистрировать российскую вакцину «Спутник V» в стране не планируется, подчеркнул он.