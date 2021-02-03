Шмыгаль заявил о возвращении к системе «адаптивного карантина» на Украине

На Украине намерены в ближайшее время вернуться к системе «адаптивного карантина», когда ограничительные меры различаются в зависимости от региона и эпидемиологической ситуации с COVID-19 в нем. Об этом заявил в среду, 3 февраля, премьер Украины Денис Шмыгаль во время заседания кабмина страны.

«Эпидемиологическая ситуация позволяет вернуться к модели «адаптивного карантина», когда в регионах будут устанавливаться разные уровни противоэпидемиологической опасности: зеленый, желтый, оранжевый или красный. В ближайшие дни правительство примет соответствующее решение», — объяснил премьер Украины.

Он отметил, что на данный момент в стране с COVID-19 госпитализированы 18,3 тыс. пациентов. При этом в декабре в больницах Украины с COVID-19 было более 28 тыс. пациентов.

В начале января на Украине ввели усиленные карантинные ограничения из-за пандемии COVID-19. Они действовали до 24 января.

По данным на 30 января, на Украине за сутки зафиксировано 4685 новых случаев заболевания COVID-19. К концу января общее число заболевших на Украине за всю пандемию превысило 1 млн.